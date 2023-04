De Europese plannen om natuur te herstellen leiden in Vlaanderen tot onrust bij de politiek, de werkgevers en de landbouworganisaties. De vrees is dat juridisch afdwingbare verplichtingen voor natuurherstel nieuwe vergunningsproblemen voor boeren en bedrijven in gang zetten. 'We zweten al genoeg om de bestaande natuurwetgeving uit te voeren.'