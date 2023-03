Ver buiten het licht van de stadionspots is het topvoetbal de inzet van een hevige strijd tot bij de hoogste Europese rechtbank. Bijna 30 jaar na het veelbesproken Bosman-arrest is de vraag opnieuw hoever het voetbal buiten de wettelijke lijntjes mag blijven kleuren. En wie de baas wordt over de miljardenstromen.