Met aanvallen in Irak, Syrië en Pakistan heeft Iran voor het eerst sinds het begin van de strijd in Gaza zelf met de spierballen gerold. Tegelijk is Teheran als de dood voor een groot conflict in het Midden-Oosten en een rechtstreekse confrontatie met Israël of de Verenigde Staten. 'Maar het risico dat één misrekening de regio in vuur en vlam zet, groeit elke dag.'