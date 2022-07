Welke toekomst ziet Vlaanderen nog voor de luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk? Een nieuwe studie toont volgens de oppositie aan dat een volledige sluiting de beste optie is. Maar dat is een heel selectieve lezing. Zeker is wel dat de overheid duidelijke keuzes moet maken in een erg gevoelig dossier.