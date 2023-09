Terwijl de verschraling van het Nederlands in ons onderwijs een bekommernis is, kiezen almaar meer studenten voor een Engelstalige opleiding. Wanneer slaat de slinger door? En tot welke economische winst of verlies leidt verengelsing? ‘We proberen de Engelstalige richtingen niet te veel te promoten bij Vlamingen, of we worden overspoeld.’