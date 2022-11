Ruwweg 10 miljard euro Belgisch geld zit in impactinvesteringen. Ondanks de grote risico’s is het verzoenen van een financieel rendement met het verbeteren van de wereld in opmars. Een eerste Belgische studie naar het fenomeen voorspelt een enorme groei van impactfinanciering als hefboom op subsidies en liefdadigheidsgeld.