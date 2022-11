'Bedrijfswindmolens? Je bent meteen vertrokken voor acht jaar procedures'

Nooit was de nood aan hernieuwbare en betaalbare energie zo hoog. Toch komen bedrijven die een eigen windturbine willen neerpoten nog altijd terecht in een traag draaiende molen van verkokerde administraties, rigide regelgeving en beroepsprocedures. 'Hadden we toen geweten wat nu op ons afkwam, dan hadden we geen moment getwijfeld. Maar we hebben er geen zin meer in.'