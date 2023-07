Diep in de zee stikt het van de kostbare materialen als kobalt, nikkel en mangaan. Ze lijken er voor het rapen te liggen, maar het verzet tegen diepzeemijnbouw groeit. Bedrijven als DEME zien het potentieel, maar zetten investeringen on hold tot er rechtszekerheid is. 'Er is nog geen wetgeving die ons toelaat ons geld terug te verdienen.'