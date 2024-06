In een Zwitsers luxeresort brengen de leiders van zo'n negentig landen en organisaties dit weekend de potentiële paden naar vredesoverleg tussen Rusland en Oekraïne in kaart. 'Maar zonder grote impasse op het slagveld of stevige druk van de bondgenoten van Kiev en Moskou, zijn onderhandelingen over een uitweg uit het conflict niet nabij.'