Ex-NAVO-topman Jamie Shea: 'Een Oekraïnedeal op Poetins maat zal als teken van zwakte van Trump gezien worden'

Na duizend dagen bloedvergieten blijft het gissen naar de uitweg uit de slijtageslag in Oekraïne. Of wijst Donald Trump de weg? 'Als de zakenman in Trump een militaire zege voor Kiev onmogelijk acht, zal hij van Europa en Oekraïne een realistische exitstrategie eisen. Zonder plat op de buik te gaan voor Rusland', zegt ex-NAVO-topman Jamie Shea.