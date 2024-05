Jordan Bardella, de ideale schoonzoon van radicaal-rechts in Frankrijk

Met een kruistocht tegen het beleid van Frans president Emmanuel Macron zit Jordan Bardella met zijn Rassemblement National (RN) op koers voor een topscore bij de Europese verkiezingen. Stilaan rijst de vraag of de 'bardellamania' in Frankrijk de presidentiële ambities van Marine Le Pen niet zal doorkruisen in 2027. 'Le Pen heeft nog altijd twee grote troeven: haar stevige greep op het RN en haar enorme politieke ervaring.'