Na de elektrische auto lijkt ook de e-truck op doorbreken te staan. Al is er nog één grote hinderpaal: het gebrek aan ultrasnelladers voor zwaar vervoer. Een rondvraag leert dat de kentering op komst is. Investeerders plannen de komende twee jaar bijna 30 publieke laadpleinen voor vrachtwagens in ons land. ‘Iemand moet het risico nemen en de eerste stap zetten.’