Sinds de Russische inval in Oekraïne is defensie met stip gestegen op de prioriteitenlijst van westerse beleidsmakers. In politieke rangen betwist haast niemand nog dat Europa baat heeft bij een veel sterkere wapenindustrie. 'Maar drie decennia onderinvesteringen, nationalisme en het ontbreken van een langetermijnperspectief remmen de expansie af.'