Italië kreunt onder een van de ergste droogtes in decennia. Met verstrekkende gevolgen voor het bekken van de Po, ’s lands economische levensader. Terwijl industriële hubs als Turijn en Milaan beducht zijn voor stroomstoringen, slaken groente-, fruit-, kaas- en wijnboeren in de ‘voedselvallei van Italië’ noodkreten. ‘De helft van onze productie is in gevaar.’