Europa wil ‘AI-monster’ als eerste in bedwang houden

Nu steeds meer topexperts de noodklok luiden over de gevaren van artificiële intelligentie, groeit de politieke consensus over de nood aan meer regulering. Europa neemt het voortouw met een AI-wet en nieuwe regels voor generatieve AI-systemen, zoals ChatGPT. Daarover wordt deze donderdag gestemd in het Europees Parlement. Toch blijft de vraag of de wetgeving al niet achterhaald is voor ze van kracht wordt.