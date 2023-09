Gezocht: Vlaams investeringsfonds met duidelijke strategische koers...

Toen Vlaanderen besliste zijn belang in Gimv te verkopen, luidde de verklaring: we hebben met de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) al een financiële arm om te investeren in projecten waarin de markt achterblijft. Volgens critici is er echter een gebrek aan visie en politieke aansturing. PMV ontkent dat. ‘Elke ondernemer met een goed businessplan’ kan bij PMV aankloppen.