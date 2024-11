Met de inzet van Noord-Koreaanse soldaten geeft Russisch president Vladimir Poetin de oorlog in Oekraïne een nieuwe draai. Of de Aziaten op het slagveld snel een gamechanger worden, betwijfelen experts. 'Maar de demarche - die tot in de Indo-Pacific doorwerkt - bewijst dat Oekraïne een microkosmos geworden is voor een mondiale strijd.'