Terwijl centrale banken met hun renteverhogingen de inflatie proberen terug te brengen naar 2 procent, rijst de vraag of die doelstelling nog haalbaar is. Als de deglobalisering en de groene transitie de inflatie structureel stuwen, riskeren centraal bankiers de economie dan niet onnodig hard te verzwakken in de jacht op een gedateerd doel? En wanneer durven ze dat uit te spreken?