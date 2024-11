Primark-CEO Paul Marchant: ‘Onhaalbaar om dichter bij huis te produceren én lage prijzen aan te bieden’

Nu Primark uitgroeit tot een wereldwijde kledingketen, neemt de concurrentie van de Chinese spelers Shein en Temu toe. Ook de kritiek op de werkomstandigheden in de textielfabrieken vormt een bedreiging. CEO Paul Marchant verdedigt zich in een interview met De Tijd: ‘Er circuleert veel stuff over ons die feitelijk niet correct is.’