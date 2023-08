De Vuelta begint zaterdag na weken van geroezemoes over de toekomst van de Belgische titelverdediger Remco Evenepoel. De onrust heeft ook te maken met een fenomeen dat zich mondiaal voordoet in de sportindustrie en ook in het wielrennen verwacht wordt: een financiële turbo vanuit de Angelsaksische wereld en de Golfstaten.