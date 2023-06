Nu de opstand van het huurlingenleger Wagner interne spanningen in de Russische rangen blootgelegd heeft, ziet Oekraïne in het conflict met Rusland opportuniteiten. Terecht, of is dat ijdele hoop? 'Als Wagner-baas Prigozjin uit beeld verdwijnt, is het Russische regime op de lange termijn een stoorzender kwijt.'