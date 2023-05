Hoewel de lente amper halfweg is, is Zuid-Europa al in de greep van extreme droogte. Waterschaarste dreigt niet alleen oogsten te doen mislukken in de 'moestuin van Europa', met duurdere voeding tot gevolg. De strijd om het almaar zeldzamere goed creëert ook spanningen in de maatschappij. Stevent Europa af op waterconflicten?