De Amerikaanse ex-president Donald Trump is aangeklaagd in een zaak die 's lands democratie in haar hart raakt. Toch blijft de miljardair de topfavoriet om de Republikeinse nominatie voor de presidentsrace van 2024 in de wacht te slepen. Zelfs een veroordeling kan hem niet verhinderen opnieuw zijn intrek te nemen in het Witte Huis.