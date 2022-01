Het laatste jaar om er politiek iets van te maken...

Coronabarometer, vaccinatieplicht, pensioenen, kernuitstap, personeelskrapte, fiscale hervorming, stikstof, bouw- shift, Oosterweel: zowel de federale als Vlaamse regering moet na de kerstkalkoen vol aan de bak.

‘Mijn ouders reden altijd met een Fiat en deze regering doet me daaraan denken. De eerste duizend kilometer val je af en toe in panne, daarna bolt hij zonder problemen.’ In een kerstinterview met Het Laatste Nieuws vergeleek PS-voorzitter Paul Magnette de Vivaldi-coalitie, die hij zelf al maanden doet schudden en beven, met het grootste maar zeker niet het meest geliefde Italiaanse automerk. Premier Alexander De Croo (Open VLD) kan alleen hopen dat het als een aanmoediging bedoeld was. Om in autotermen te blijven: het vertrouwen in het beleid staat vandaag op de pechstrook met een defecte joint de culasse, na het uitbreken van de vierde coronagolf en de ontdekking van omikron.

In de Wetstraat ziet niemand dat niet in. Dat de gezwinde vaccinatiecampagne niet gevolgd werd door het rijk der vrijheid heeft de cognitieve opening voor nieuwe maatregelen bij veel burgers dichtgemetseld. Als het Overlegcomité dan ook nog eens ten prooi valt aan politieke profilering, is het hek van de dam. De perceptie van stuurloosheid moet in 2022 gekeerd worden. Vandaar dat alle beleidspartijen - zowel federaal als regionaal - zo snel mogelijk werk willen maken van de coronabarometer, die een jaar geleden nog onwerkbaar geacht werd. ‘Zo stap je af van de tapijtenmarkt in het Overlegcomité. Het kan helaas niet beter zoals we het nu doen, maar het is niet om aan te zien’, verwoordde N-VA-voorzitter Bart De Wever het onlangs in De Tijd.

De essentie Wat? Zowel de federale als de Vlaamse regering heeft iets recht te zetten nadat een sowieso al lastig coronajaar eindigde met frustraties op alle banken. Wat? Er moet een langetermijnstrategie voor de omgang met het virus komen. Intussen zijn duidelijke beslissingen nodig over de pensioenen, arbeidsmarkt, fiscaliteit, stikstof en bouwshift. Waarom? De vrees is dat de verkiezingskoorts vanaf oktober 2023 te groot wordt om hervormingen nog te laten renderen. Het moet in 2022 gebeuren.

Ook het debat over de vaccinatieplicht zal dit jaar weer snel losbarsten, te beginnen in het parlement. De partij van de premier wil het Covid Safe Ticket alleen nog voor gevaccineerden openstellen, maar de PS is het met die werkwijze niet eens. ‘We moeten via een apart traject naast de Overlegcomités, die alleen dienen om te versoepelen of verstrengen, onze langetermijnstrategie vastleggen’, zegt een topminister. ‘Dat is prioritair.’

Arbeidsmarkt: sociale partners aan zet

De federale regering wil de coronastrijd zo snel mogelijk naar de achtergrond duwen om zich te kunnen concentreren op het echte beleid. Te beginnen bij de losse eindjes van 2021. Onder meer omdat de pandemie en de kernuitstap de laatste weken van het jaar beheersten, is er nog altijd geen akkoord bereikt over de modaliteiten van de minitaxshift van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), over het pakket maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en over het strategisch plan voor Defensie.

Over de minitaxshift is er nog altijd grote verdeeldheid: de socialisten willen dat de inperking van de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid (BBSZ) met 225 miljoen euro volledig naar de allerlaagste lonen stroomt, de liberalen en CD&V willen dat ook de middenklasse de beperkte lastenverlaging voelt. Over de arbeidsmarktmaatregelen moeten de sociale partners zich uitspreken, maar die hebben de aangekondigde lijst met vragen nog altijd niet toegestuurd gekregen. Het gaat onder andere om nachtarbeid, e-commerce, de vierdagenweek en de re-integratie van langdurig zieken. Bij de vakbonden en werkgevers valt nu al te horen dat de regering hen veel te weinig tijd laat om tot akkoorden te komen.

Herkansing voor pensioenen

In januari komen ook de pensioenplannen van minister Karine Lalieux (PS) opnieuw op tafel. De andere Vivaldi-partners hadden haar in september wandelen gestuurd omdat ze besloten had een onvoldragen voorstel via de media te lanceren in plaats van in de regering. Intussen heeft ze met bijna alle vicepremiers gesproken en is de rust rond het dossier teruggekeerd.

De pensioenbonus en een sneller vervroegd pensioen voor wie op zijn 18de begon te werken lijken geen grote discussiepunten meer. Wel willen de liberalen en CD&V grotere garanties om de betaalbaarheid van het systeem te garanderen.

Over voordelige uittredingsregimes, de dure ambtenarenpensioenen of het brugpensioen had Lalieux in haar eerste teksten geen enkel voorstel gedaan. De vraag blijft of de PS nog bereid is met een hervorming te komen die inspanningen vraagt. Met de verhoging van het minimumpensioen hebben de socialisten hun trofee al lang binnen.

De rust rond de pensioenplannen van Karine Lalieux mag dan teruggekeerd zijn, de vraag blijft of de PS nog schade wil riskeren bij het opkrikken van de betaalbaarheid.

In de regering wordt opgemerkt dat na de verhoging van de leeftijden onder de regeringen van Elio Di Rupo (PS) en Charles Michel (MR) de winst vooral nog zit in het opkrikken van de werkzaamheidsgraad naar 80 procent. Maar wat overblijft van het sowieso al weinig doortastend pakket arbeidsmarkthervormingen nadat het door de handen van de Groep van 10 is gegaan, valt te bezien. De bedenking blijft dat explosieve kwesties als een pensioenhervorming idealiter bij het begin van de legislatuur worden afgeklopt. Hoe dichter bij verkiezingen, hoe lastiger.

Nog in januari komt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) met zijn hervormingsvoorstel voor een al even gevoelig dossier: de ziekenhuisfinanciering. Vandenbroucke werkt al maanden achter de schermen met het werkveld aan een oplossing voor de onderfinanciering. Dat de groeinorm in de gezondheidszorg inmiddels is opgetrokken van 1,5 naar 2,5 procent doet de kans op een compromis stijgen.

Lobbystrijd rond fiscaliteit

Van Peteghem is momenteel breed aan het consulteren over de grote fiscale hervorming, die hij volgens het regeerakkoord alleen moet voorbereiden tegen 2024. Maar de Oost-Vlaming is ambitieuzer: na diverse gesprekken met sociale partners en coalitiepartners wil hij in de eerste helft van dit jaar een blauwdruk neerleggen. Van Peteghem heeft geen schrik om tegen de muur te lopen.

Schermvullende weergave Vincent Van Peteghem ©© Diego Franssens

Zowat het hele sociaal-economische en politieke veld zegt al jaren dat er een vereenvoudiging moet komen: nu moeten ze ook maar eens meewerken, vindt hij. Maar het belooft een onwaarschijnlijk mijnenveld te worden. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil alleen van een hervorming weten als het een belastingverlaging wordt, maar daarvoor ontbreekt de marge.

En op een recente conferentie van het Verbond van Belgische Ondernemingen kwamen zowat alle bedrijfsfederaties de geërgerde parlementsleden van de meerderheid een voor een inprenten dat ze voor een hervorming zijn, als die maar niet aan hun particuliere gunstregime raakt. ‘Zelfs van de minitaxshift van Van Peteghem worden de werkgevers al bloednerveus. Dat belooft weinig goeds voor de grote hervorming’, klinkt het in de regering. Bovendien vinden lobbygroepen vlot hun weg naar de regeringspartijen, mocht Van Peteghem al ondervinden met de mislukte inperking van de voetbalsubsidies. MR én Open VLD zaten daarbij helemaal in de zak van de grote clubs.

MR versus Open VLD

In maart komt het dossier dat MR en Open VLD verdeelt opnieuw op tafel: de kernuitstap. Op 15 maart vervalt de deadline voor de gascentrale van Vilvoorde. Heeft die dan geen vergunning, dan volgt op 18 maart een re-run van de eerste subsidieveiling. De meeste regeringspartijen zijn er redelijk gerust in dat het via die werkwijze zal lukken voldoende vervangcapaciteit te verzamelen. Maar dat de finale beslissing over de kerstvakantie werd getild, geeft Bouchez wel de kans om nog drie maanden zijn perceptiestrijd over de nucleaire exit aan te houden, met zware nevenschade voor Open VLD.

Tussen de blauwe broeders zijn de relaties fel bekoeld. Dat tijdens de avondlijke bijeenkomst van het kernkabinet waar De Croo de knoop wilde doorhakken een afwijzend interview van vicepremier Sophie Wilmès (MR) op de website van Le Soir verscheen, heeft er bij Open VLD zwaar op ingehakt. Maar er zit niets anders op dan de rit uit te doen met de MR. Anders rechtvaardigt niets nog het premierschap van De Croo.

Even vervelend is dat Magnette de voorbije maanden voortdurend de werkmethode van de premier bekritiseerde. Compromissen zouden te snel doorgeduwd worden, details veel te weinig uitgeklaard. Zowel de groenen, de liberalen als CD&V betwist dat. ‘De notificaties van beslissingen zoals de kernuitstap of de vaccinatieplicht in de zorg werden letter voor letter op het kernkabinet geschreven. Dat gebeurde in de vorige regering niet’, zegt een bron. ‘Er zijn weinig andere manieren om een regering met zeven partijen te leiden dan zoals De Croo het doet. Hij luistert naar alle partijen, maar wil het laten vooruitgaan’, zegt een minister. De kritiek van Magnette wordt afgedaan als een bliksemafleider voor frustraties over de compromissen die de partij moet sluiten. De Croo let er sinds de incidenten over de vaccinatie en de begroting wel op dat hij de PS mee heeft, al blijft Magnette onvoorspelbaar.

Schermvullende weergave PS-voorzitter Paul Magnette bekritiseerde de voorbije maandne voortdurend de werkmethode van premier Alexander De Croo (Open VLD) ©Photo News

Minder discussie is er over de uitrol van het investeringsprogramma, dat dit jaar moet beginnen, en de lancering van 5G, het dossier van Groen-vicepremier Petra De Sutter. De inflatie kan een belangrijke pretbederver worden, al verwacht niemand echt dat de rentes in 2022 zullen stijgen. De energieprijzen lijken hun piek te hebben bereikt, al zal de oppositie er allicht op blijven hameren dat alleen de gezinnen met een sociaal tarief een duw in de rug kregen. De Croo heeft weinig zin om de discussie te heropenen. Bij de liberalen luidt het dat de automatische indexering de gezinnen en de loonnorm de bedrijven beschermt.

Jambon aangeschoten wild

Ook de Vlaamse regering heeft iets recht te zetten in 2022. ‘Het idee dat Vlaanderen het beter doet dan België staat niet in het zenit van de publieke opinie’, gaf De Wever onlangs toe in De Tijd. Vooral minister-president Jan Jambon (N-VA) is aangeschoten wild na het debacle met de cultuurlockdown en enkele slecht gevallen uitspraken, bijvoorbeeld over het onderwijs. ‘Hij werkt zich in de problemen met zinnetjes die ruimte laten voor een verkeerde interpretatie of overbodig zijn. Aan een onderhandelingstafel akkoorden sluiten, ligt hem beter’, zei De Wever ook nog.

Krijgt Jambon in zijn partij veel kritiek, dan zijn de viceminister-presidenten van CD&V en Open VLD wel te spreken over de rol van de regeringsleider. Zij beschuldigen er vooral minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) van dat ze in opdracht van De Wever haar Vlaamse bevoegdheden gebruikt om oorlog te voeren tegen de Vivaldi-partijen. In die toxische sfeer moet Jambon begin dit jaar alsnog een deal proberen te forceren over het peperdure stikstofprobleem en de bijna onbetaalbare bouwshift, wat voor de kerstvakantie niet lukte.

Schermvullende weergave Vlaams minister-president Jan Jambon en minister van Omgeving Zuhal Demir. ©BELGA

CD&V, dat in de peilingen met moeite dubbele cijfers optekent, trekt volledig de kaart van de boeren en de N-VA die van de Antwerpse haven. Verschillende bronnen namen voor het reces het woord crisis in de mond. Alsof dat nog niet volstond, is het even explosieve PFOS-dossier rond 3M uitgemond in het stilleggen van de Oosterweelwerken. Dat de grootste werf van Europa in de problemen komt, is voor De Wever een nachtmerrie.

Eind 2022 wacht voor beide regeringen een lastige begrotingsopmaak, de eerste sinds het uitbreken van de coronapandemie waarvoor de Europese regels van het stabiliteitsprogramma weer gelden. Bij de Vlaamse regering is de helft van het werk al gedaan: het traject naar een evenwicht in 2026 is uitgezet. De federale regering moet nog met nieuwe maatregelen komen en ook nog de afspraken uit het begrotingsakkoord voor 2022 laten renderen.