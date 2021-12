Hoe blockchain en het metaversum een nieuwe economie laten groeien...

Bij het veilinghuis Sotheby's is dit jaar een collectie van non-fungibele tokens (NFT's), die beelden van cartoonapen vertegenwoordigen, verkocht voor 20,6 miljoen euro. Zulke digitale objecten zijn een belangrijk onderdeel van de nieuwe economie die in digitale werelden ontstaat.

‘Een nieuwe industriële revolutie.’ Daar staan we volgens verschillende bedrijfsleiders en experten voor. Onder invloed van de blockchaintechnologie en digitale omgevingen waar geleefd, gespeeld en handel gedreven wordt, zien ze een nieuwe maakindustrie ontstaan.

‘Met de blockchain en cryptomunten kunnen we regels opstellen die wereldwijd toepasbaar zijn. Dat is de industriële revolutie van morgen.’

Videogamemaker Yves Guillemot liet het zich onlangs ontvallen in de Franse zakenkrant Les Echos, toen hij een vraag kreeg over het metaversum, een wereld van virtuele omgevingen waar geleerd, gewerkt, gespeeld en handel gedreven wordt. Gebruikers kunnen er eigenaar zijn van digitale voorwerpen of non-fungible tokens (NFT’s). Die registreren digitale objecten op een blockchain, een digitaal register waar transacties worden bijgehouden.

Dat universum leidt ook tot het ontstaan van een nieuwe maakindustrie. De objecten die het metaversum bevolken, moeten immers masaal worden gemaakt. Niet met machines in de fabriek, maar achter computers, en met blockchain en tokens als gereedschappen. In die nieuwe industrie zullen allicht vaker zelfstandigen of cryptocoöperatieven de zaken organiseren dan klassieke bedrijven.

Ik zie sterke talenten die voor blockchain kiezen en hun middelvinger opsteken naar big tech. Bert Marievoet Medestichter Moonbag Capital

Volgens Guillemot staan diverse sectoren daarom voor ingrijpende veranderingen. De topman en medestichter van de Franse gamegigant Ubisoft staat daarin niet alleen. Ook andere bedrijfsleiders en experten spreken van een nieuwe economie, waar gamers geld verdienen met hun spel en ambachtslui en kunstenaars zelfstandig hun brood verdienen in een digitale wereld.

1 Hoe zal die nieuwe economie eruitzien?

De nieuwe economie bestaat al voor een deel. Grote merken bieden producten aan in digitale werelden.

Een van die werelden is ‘Fortnite’. De populaire game telt ruim 350 miljoen gebruikers - meer dan het bevolkingsaantal van de VS - en bouwt een digitale wereld uit die net zo moet werken als de fysieke wereld. Het modemerk Balenciaga heeft een ‘Fortnite’-lijn die zowel fysiek als digitaal wordt verkocht.

Een ander voorbeeld is het platform Roblox, dat ruim 200 miljoen maandelijks actieve gebruikers telt en waar jonge ontwikkelaars games bouwen. Maar er wordt ook handel gedreven. Digitale handtassen van luxemerken worden er voor meer geld verhandeld dan de fysieke versies.

In verschillende digitale werelden bieden kunstenaars, ontwikkelaars en designers voor eigen rekening diensten aan. Een Belgisch initiatief is de Antwerpse start-up Mutani. Die vormt werk van professionele modemakers om in digitale creaties voor avatars in virtuele werelden. Die worden verhandeld als NFT’s.

Zo ontstaat een universum waar bedrijven en projecten kunnen putten uit een pool van zelfstandige ondernemers. Software die gebruikt wordt voor het maken van games, zoals ‘Unity’ en ‘Unreal Engine’, wordt daarnaast ingezet om digitale tweelingen van fabrieken en professionele trainingsomgevingen uit te bouwen.

Het zijn niet alleen hooggeschoolde creatievelingen die in de nieuwe economie aan bod komen. Ook een gewone gamer kan er een inkomen verdienen.

Maar het zijn niet alleen hooggeschoolde creatievelingen die in de nieuwe economie aan bod komen. Ook een gewone gamer kan er een inkomen verdienen. Ubisoft is wellicht de eerste grote gameonderneming die NFT’s gebruikt voor een blockbustergame zoals ‘Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’. Het gamebedrijf steunt ook ‘Axie Infinity’, een blockchaingame gebaseerd op NFT’s met zowat 2 miljoen dagelijkse spelers. De game is de leider van het ‘play to earn’-genre, waar gamers geld verdienen. Dat gaat soms om zulke hoge bedragen dat gamers in lageloonlanden hun gewone baan ervoor opzeggen.

‘Het belonen van de gebruikers is disruptief’, zegt Bert Marievoet, medestichter van het Belgische fonds Moonbag Capital, dat investeert in cryptotokens voor professionele klanten. Het model waarbij gamen (financieel) beloond wordt, is volgens hem ook relevant in andere sectoren waar gebruikers veel geven, maar bijna niets terugkrijgen, zoals sociale media.

2 Hoe staat de techreus Meta tegenover blockchains en NFT’s?

In de speech waarin hij de naamsverandering van Facebook naar Meta aankondigde, sprak CEO Mark Zuckerberg kort over NFT’s. Ook Adam Mosseri, de CEO van Instagram, dat samen met Facebook en WhatsApp deel uitmaakt van Meta, verwees er onlangs naar. ‘We zijn NFT’s actief aan het exploreren. We bekijken hoe we ze toegankelijker kunnen maken voor een breder publiek.’

Hoewel beide CEO’s niet al te veel in hun kaarten laten kijken, is duidelijk dat de techreus de ontwikkelingen op de voet volgt. De nieuwe directeur technologie bij Meta, Andrew Bosworth, roept op te investeren in blockchain en in decentrale autonome organisaties (DAO’s). Daarmee kunnen houders van cryptomunten beleidsvoorstellen doen en stemmingen organiseren. ‘Mijn richtlijn is te mikken op een diepe compatibiliteit met de blockchain’, schrijft Bosworth in een interne nota die The New York Times kon inkijken.

Mijn richtlijn is te mikken op een diepe compatibiliteit met de blockchain. Andrew Bosworth Topmanager bij Meta, volgende CTO

Waarnemers denken dat Meta en andere techreuzen vooral relevant willen blijven door zich met blockchain en NFT’s in te laten. ‘Als kleinere bedrijven samenwerken en met NFT’s werken, kan dat een uitdaging zijn voor Meta’, zegt Shane Deconinck, blockchainonderzoeker bij de hogeschool Howest Brugge. Volgens Deconinck zijn NFT’s een krachtig verhaal dat verder gaat dan wat Meta voor wenselijk houdt.

Bosworth lijkt zich daarvan bewust. ‘Als we een opportuniteit zien om samen te werken met ondernemers in Web3, verwacht ik dat dat de moeite waard zal zijn.’

3 Wat is Web3?

Web1 was het statische web van begin jaren 90. Web2 bracht interactie op blogs en fora, en leidde tot het ontstaan van centraal geleide internetreuzen zoals Meta. Web3 is de beweging die zweert bij decentrale organisaties die de gebruiker in het middelpunt zetten.

De term werd in 2014 gelanceerd door Gavin Wood, de medestichter van de blockchain Ethereum en voorzitter van de Web3 Foundation. Die ijvert ervoor dat gebruikers hun eigen data bezitten en dat uitwisseling van informatie en waarde decentraal verloopt zonder centrale servers of autoriteiten. Dat is mogelijk met blockchaintechnologie. Web3 omvat ontwikkelingen zoals decentrale financiële diensten, NFT’s en DAO’s.

Bedrijven zoals Meta betreden Web3 niet om komaf te maken met centralisatie, maar om zo relevant mogelijk te blijven voor hun aandeelhouders. Shane Deconinck Blockchainonderzoeker bij Howest Brugge

Als techbedrijven als Meta groot konden worden in het centraal georganiseerde Web2, is het niet verwonderlijk dat het decentrale Web3 hen raakt in hun kernactiviteiten. ‘Bedrijven zoals Meta betreden Web3 niet om komaf te maken met centralisatie, maar om zo relevant mogelijk te blijven voor hun aandeelhouders’, zegt Deconinck. ‘Big tech zal duchtig werken aan afgeschermde werelden met eigen munten, virtuele werelden en apparatuur en eigen partnerschappen.’ Ook Marievoet heeft vragen bij de interesse van Meta in Web3. ‘Als het erin slaagt zijn eigen Web3-wereld te bouwen, komt dat de aandeelhouders wellicht ten goede. Maar onafhankelijke blockchainprojecten omarmen zie ik het niet meteen doen.’

Dat sluit niet uit dat Meta bepaalde NFT’s kan verwelkomen op zijn diensten. Net zoals het de macht greep in Web2 met een gebruiksvriendelijk platform, zou het dat kunnen doen in de wereld van de tokens. Als Meta een eigen virtuele munt introduceert, kan het een nog grotere uitdager worden voor andere decentrale projecten.

Lees meer Wie wordt de baas van het metaversum?

4 Kan Web3 echt decentraal blijven?

Jack Dorsey, de medestichter van Twitter en de oprichter van de specialist in betalingstechnologie Block, is een groot voorstander van de bitcoin. Maar op Twitter pakte hij Web3 onlangs hard aan. ‘Je bent geen eigenaar van Web3. De durfkapitalisten hebben het gedecentraliseerde web in handen. Het is een gecentraliseerde entiteit met een verschillend etiket’, zei hij. Dorsey verwees expliciet naar a16z, zoals de iconische durfkapitaalfirma van Marc Andreessen en Ben Horowitz wordt genoemd.

Marievoet startte in 2014 Twitter België op. Hij ontmoette Dorsey in San Francisco. ‘Hij is een bitcoinmaximalist. Zijn passie komt voort uit een afkeer voor onrechtvaardigheid. Zijn grootste frustratie is dat Web2 zich herhaalt en dat kapitaalkrachtige partijen daar het meeste aan verdienen.’

Marievoet sluit niet uit dat het tot een nieuwe machtsconcentratie komt. Wel denkt hij dat durfkapitalisten nuttig zijn bij het uitbouwen van Web3. Hij ziet grenzen aan de macht van big tech. ‘Blockchainprojecten hangen af van de gemeenschappen van gebruikers. Ze zijn als zodanig niet te koop. ‘Ik zie sterke talenten die voor die projecten kiezen en die een middelvinger opsteken naar big tech.’

‘Maar niet alles wat zich Web3 noemt, is echt decentraal’, zegt Deconinck. ‘Bij het analyseren van een blockchain zijn er drie parameters: decentralisatie, veiligheid en schaalbaarheid. Het trilemma van de blockchain is dat je die drie parameters niet tegelijk kan optimaliseren.’

De bitcoin is sterk in veiligheid en decentralisatie, zegt Deconinck. Andere blockchains, zoals Solana, zetten volgens hem minder in op decentralisatie. ‘Omdat de bitcoin daar zo hard op inzet, evolueert het trager. Maar ik ben ervan overtuigd dat we versteld zullen staan over wat het mogelijk zal maken. Voor mij zit de echte innovatie daar.’ Hij verwijst naar ‘layer 2 technologie’ zoals Lightning Network die de Bitcoin blockchain veel performanter maakt.

‘Ik geloof wel dat bitcoin zich blijft ontwikkelen als een soort digitaal goud. Maar wij kijken in de eerste plaats naar het ecosysteem van Ethereum’, vindt Marievoet dan weer. ‘Ethereum heeft een aanzienljk netwerkeffect en ik heb de indruk dat ze een voorsprong hebben die Bitcoin niet meer kan inhalen.’

5 Wat brengt 2022?

De grote vraag is in welke mate de metaverse en de blockchain buiten hun niches kunnen groeien. Zullen Meta, Ubisoft en andere giganten de blockchain breder ingang laten vinden? En hoe verloopt dan de concurrentie met andere projecten, die echt decentraal zijn?

Ook is het wachten op gemeenschappelijke technische standaarden. Die maken het mogelijk dat avatars en andere digitale objecten van het ene platform naar het andere kunnen reizen. Regelgevers en fiscale autoriteiten zullen in verspreide slagorde de nieuwe economie mee vormgeven.