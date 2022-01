President Emmanuel Macron in spreidstand tussen Frankrijk en Europa...

Emmanuel Macron staat voor een dubbele uitdaging in 2022: een tweede mandaat als Frans president binnenhalen en als Europees voorzitter een stempel drukken op de agenda van de Europese Unie. Maar het verzoenen van de Franse identiteit met de Europese soevereiniteit is vaak een moeilijke evenwichtsoefening.

Een soeverein Europa met de Franse slag

Als voorzitter van de Europese Unie krijgt president Emmanuel Macron zes maanden lang een Europees podium om grote ideeën te spuien en de agenda te bepalen. Niet toevallig knoopt Macrons pleidooi voor ‘Europese soevereiniteit’ aan bij de Franse ‘grandeur’ van weleer.

Frankrijk nam op 1 januari het stokje over van Slovenië als EU-voorzitter. Die switch wordt tastbaar in Europees Brussel. Het Frans geldt zes maanden lang als de voertaal op de Europese minister- en expertenvergaderingen. Dat is hoogst ongewoon. Maar Parijs heeft het wegdeemsteren van het Frans ten voordele van het Engels in ‘Brussels’ nooit kunnen verkroppen. Zelfs de brexit heeft de dominantie van het Engels niet doen verdwijnen.

De agenda is zwaarbeladen: 250 wetgevingsvoorstellen wachten op goedkeuring. Door de Franse presidents- en parlementsverkiezingen vanaf april ligt de klemtoon sowieso op de eerste drie maanden van dit jaar. Uiteraard bevat de Macron-show op het Europese toneel politieke afwegingen die hem munitie verschaffen in de electorale strijd thuis.

Eigenbelang en protectionisme zijn nooit ver weg in het Franse Europabeleid. Het ‘verfransen’ van Europa is het doel.

Veiligheid, controle van de buitengrenzen en een politieke sturing van de Schengenzone van vrij verkeer in Europa zijn de eerste prioriteiten van de nieuwe EU-voorzitter, en tegelijkertijd een antwoord op de antimigratieretoriek van extreemrechts in het eigen land. De uiterst versnipperde linkerflank in politiek Frankrijk hoopt Macron af te dekken met wetgeving voor een degelijk Europees minimumloon in alle lidstaten.

Macron wordt in de Franse pers weggezet als een zonnekoning, een Napoleon. Bescheidenheid is dan ook niet zijn belangrijkste eigenschap. Zelf vergeleek hij zich in de aanloop naar zijn eerste presidentsmandaat met Jupiter, de koning van de goden bij de Romeinen. Dat in tegenstelling tot zijn voorganger François Hollande, die zich profileerde als een ‘normaal president’, maar te weinig ambitie en daadkracht toonde. Het was nochtans Hollande die Emmanuel Macron de politiek in had geloodst.

Het liefst plaatst de president zich in het rijtje van illustere staatslieden die het grote Europese idee vorm hebben gegeven, van de pioniers Jean Monnet en Robert Schuman tot de architect van de interne markt, Jacques Delors. Aan grootse plannen heeft deze president geen gebrek. Nooit was een Frans staatshoofd zo pro-Europees. Macron poseert steevast naast de Europese vlag. Dat is behoorlijk on-Frans.

De rode draad in het programma van Macron als Europees voorzitter is ‘soevereiniteit’ en het ‘opbouwen van eigen Europese capaciteit’, of het nu gaat om defensie, technologisch leiderschap of de productie van chips. De Franse regering wil de komende zes maanden eveneens regels voor de jungle van techbedrijven op de Europese digitale markt of de digitale diensten op haar conto schrijven.

De springplank naar de verkiezingscampagne in eigen land wordt de informele Europese top van 10 en 11 maart in Parijs. Frankrijk, sinds de brexit de enige lidstaat met kernwapens en meteen het enige EU-lid van de VN-Veiligheidsraad, beseft beter dan wie ook dat de grote uitdaging voor 2022 het geopolitiek kruitvat is.

Macron die ten tijde van Donald Trump de verdedigingsorganisatie NAVO ‘hersendood’ noemde, pleit al langer met aandrang voor een eigen Europese defensie en strategische autonomie. Recente ervaringen, zoals het Europese onvermogen om de eigen burgers uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel te ontzetten na de Amerikaanse militaire aftocht, hebben de weg geplaveid naar een Europees strategisch kompas dat een autonoom optreden mogelijk moet maken. Eind maart moet dat worden afgeklopt door de EU-leiders, maar op de informele top in Parijs twee weken eerder kan Macron de bal al binnenkoppen.

Schermvullende weergave Emmanuel Macron en Olaf Scholz. ©REUTERS

Macron heeft alle centrale spelers in Europa achter zijn plannen gekregen. Europees Raadsvoorzitter Charles Michel dankt zijn benoeming aan de Franse president en gaat voluit mee in diens ‘grandes idées’. Ook Commissievoorzitster Ursula von der Leyen is schatplichtig aan Macron en koos in haar State of the Union in september 2021 resoluut voor de strategische autonomie inzake defensie, gezondheid en technologie. Sinds het vertrek van Angela Merkel als Duits kanselier en het aantreden van de nieuwe rood-groen-liberale coalitie in Berlijn heeft von der Leyen resoluut voor het kamp-Macron gekozen. De nieuwe regels die investeringen in kernenergie en gas een groen label geven in de overgang naar een koolstofarme economie zijn daar het bewijs van.

Op de Europese top van half december ontpopte de Franse president zich al als de nieuwe leider. Hij hield een gezamenlijke persconferentie met de nieuwe Duitse kanselier Olaf Scholz, een duidelijk teken dat hij de traditie van Frans-Duitse samenwerking wil voortzetten. En hij bezocht de probleemlanden Polen en Hongarije, berucht omdat ze de Europese waarden en regels en de uitspraken van het Europees Hof van Justitie naast zich neerleggen. Die vriendelijke visites toonden vooral aan dat Macron geen grote Europese ruzie wil over de rechtsstaat vlak voor de Franse verkiezingen. Dat zou de identitaire en anti-Europese bewegingen en partijen in zijn land te veel munitie geven.

Zuidelijke lidstaten

En toch: net om die Franse identiteit is het ook Macron te doen. Eigenbelang en protectionisme zijn nooit ver weg in het Franse Europabeleid. Het ‘verfransen’ van Europa is het doel. Macron zal zich dus laten gelden. Hij smeedde al goede relaties met de zuidelijke lidstaten en pleitte samen met de Italiaanse premier Mario Draghi voor minder verstikkende Europese begrotings- en schuldenregels en voor meer ruimte voor investeringen. Als Europees voorzitter zal Macron het komende halfjaar zwaar wegen op dat debat. Bovendien is zowel Duitsland als Nederland in die discussie minder orthodox geworden. De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra leidde een front van ‘Hanzelanden’ tegen de zuidelijke probleemlanden. Met D66-leidster Sigrid Kaag als opvolgster op Financiën en een sterk pro-Europees profiel van de nieuwe regering-Rutte wordt de discussie veel opener en minder dogmatisch.

Schermvullende weergave Mark Rutte en Sigrid Kaag. ©EPA

Opvallend is overigens hoe Macron een goede band heeft opgebouwd met de Nederlandse premier Mark Rutte. Hij investeerde heel doelgericht in onderwerpen die voor beide landen erg belangrijk zijn, zoals klimaat, technologie en onderzoek. Die onderwerpen zijn vandaag nog relevanter geworden op het Europese niveau. Nederland, maar ook Duitsland, toch traditioneel zuinige landen, stopt nationale miljarden in die strategische doelen. Vanuit de Europese klimaatagenda rekent Parijs op een akkoord over een CO₂-heffing aan de grens voor staal uit onder meer China. Ook dat is geopolitiek.

Wie doet Macron wat in eigen land?

Wie dezer dagen de trefwoorden ‘Frankrijk’, ‘presidentsrace 2022’ en ‘officiële aankondiging kandidatuur’ in een willekeurige zoekmachine gooit, zal in de resultatenlijst de naam van Emmanuel Macron niet terugvinden. De huidige bewoner van het Élysée, het presidentiële paleis in Parijs, heeft formeel nog niet aangegeven een gooi te willen doen naar een nieuw mandaat. Maar niemand twijfelt eraan dat 10 en 24 april 2022 al maanden met rood omcirkeld staan in de agenda van de Franse president. Dat het hoge woord er nog niet uit is, heeft een simpele reden. Des te langer de veertiger zich officieel uit het strijdgewoel houdt, des te groter zijn kansen op een herverkiezing zijn.

Schermvullende weergave Staking tegen de geplande pensioenhervorming. ©Photo News

De race van 2022 lijkt in elk geval een onuitgegeven stembusslag te worden. Vooreerst leeft in de samenleving een diepe onvrede die - zeker voor de politiek - maar moeilijk te vatten valt. Denk aan de beweging van de ‘gele hesjes’. Daarnaast maakt de coronapandemie de verkiezingen bijzonder. Het publieke debat is volledig verengd tot één vraag: hoe omgaan met de gezondheidscrisis? Het coronapigment speelt gedeeltelijk in het voordeel van Macron omdat de president al bij al goede punten krijgt voor de aanpak van de pandemie, en dat in een land waar de antivaxers sterk staan.

Ondanks die extra ingrediënten verloopt de aanloop naar de verkiezingsstrijd voorlopig klassiek. Tot zes maanden geleden verwachtte iedereen, de president incluis, een duel met Marine Le Pen, de kopvrouw van het extreemrechtse Rassemblement National (RN). Maar net als bij vorige edities heeft ook deze stembusslag enkele verrassingen in petto.

Zemmour

In het najaar van 2021 leek de extreemrechtse polemist Éric Zemmour - grootgemaakt door de nieuwszender CNews - zich plots te profileren als dé uitdager van Macron. Na de publicatie van zijn boek ‘La France n’a pas dit son dernier mot’ - waarin hij uitpakte met thema’s als islamofobie, de ondergang van de mannelijkheid en het wegdeemsteren van het grote Frankrijk van Napoleon, maarschalk Philippe Pétain en Charles de Gaulle - snelde de schrijver naar de tweede plaats in de peilingen, voor Le Pen.

Intussen heeft Zemmour van zijn pluimen verloren. Het is ook verre van zeker dat hij voldoende campagnegeld en de 500 handtekeningen van politieke afgevaardigden die nodig zijn om op het stembiljet te mogen staan kan verzamelen.

Schermvullende weergave Eric Zemmour signeert zijn boek tijdens een campagnebezoek, 2021. ©AFP

Een eventuele kandidatuur van Zemmour zou Macron wellicht niet zo slecht uitkomen. De polemist en Le Pen delen dan wel anti-islam- en antimigratiestandpunten, maar economisch liggen ze ver uit elkaar. Met een focus op jobs en uitgebreide sociale voorzieningen voor alle Fransen mikt de RN-kopvrouw vooral op de lagere sociale klassen, op kiezers die hun baan verloren door de mondialisering. Zemmours liberale discours, overgoten met een scheut nationalisme, slaat eerder aan bij de betere klasse die teleurgesteld is in klassiek rechts, en bij een harde kern ultraorthodoxe katholieken. Uit een analyse blijkt dat beide groepen niet verzoenbaar zijn en zo de kansen van extreemrechts op het presidentschap verzwakken.

Schermvullende weergave Valérie Pécresse. ©Photo News

Voor Macron gaat inmiddels een grotere dreiging uit van Valérie Pécresse. De voorzitster van de regio Île-de-France won in december onverwacht de voorverkiezingen bij de klassieke, maar erg conservatieve Les Républicains (LR). Ze was minister tijdens het presidentschap van Nicolas Sarkozy (2007-2012). Maar haar politieke mentor was Jacques Chirac, een klassieke gaullist: rechts maar met een oog voor sociale problemen én een pragmaticus.

Pécresse verzette zich lang tegen de ruk naar rechts van haar partij, waarmee die kiezers van Le Pen wou weglokken. Ze stapte zelfs even uit de partij om haar eigen beweging op te richten. Maar na haar winst bij de voorverkiezingen van LR schaarde ze zich meteen achter de harde, rechtse lijn. Ze wil duidelijk een zo breed mogelijk rechts publiek aantrekken. ‘Ik ben de enige die Macron kan verslaan’, klinkt het zelfverzekerd. De boodschap is dat een stem voor haar een nuttige stem is, omdat Le Pen of Zemmour in een tweede ronde geen kans maakt.

Van de hopeloos verdeelde linkerzijde lijkt de president niet veel te moeten vrezen. Die is nooit hersteld van de klap na het catastrofale presidentschap van François Hollande (2012-2017). De Parijse burgemeester Anne Hidalgo, de kandidate van de PS, worstelt met de drempel van 5 procent in de peilingen. Haar groene rivaal Yannick Jadot komt amper aan 9 procent. En de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon, de leider van La France Insoumise (LFI), blijft steken op 11 tot 12 procent. Zonder frontvorming speelt links vrijwel zeker een figurantenrol.

Onzekere factoren

Hoewel alle peilingbureaus Macron op dit moment de zege toedichten op 24 april, is de koers verre van gelopen. De race staat nog bol van onzekere factoren en die kunnen zich de komende maanden tegen de president keren. Te beginnen met de coronapandemie. Om de opmars van de omikronvariant af te remmen wil Macron een gezondheidspas - het bewijs van twee prikken en een boosterprik - doorduwen om het openbaar leven voor de volledig gevaccineerden open te houden. Pikken de Fransen die demarche? Of gaat die de sociale onrust net weer aanwakkeren? De president trok de voorbije jaren ook voluit de kaart van de jobcreatie. Daarnaast was de steun aan het bedrijfsleven groot. Smaken de kiezers dat beleid?

Hoewel alle peilingen Macron de zege toedichten, is de koers niet gelopen. De race staat bol van de onzekere factoren en die kunnen zich tegen de president keren.

En hoe zullen de campagne en de stembusslag verlopen? De organisatie van grote meetings, een Franse gewoonte, staat door de opmars van omikron ter discussie. Verplaatst de strijd zich naar de televisie? Op korte termijn kan dat de president een voordeel opleveren. Zolang hij officieel geen kandidaat is, kan hij, als staatshoofd, speeches geven op tv zonder dat die als campagnezendtijd - die beperkt is voor alle kandidaten - aangerekend wordt.

Maar dé hamvraag luidt hoeveel mensen gaan stemmen. De presidentsverkiezingen zijn traditioneel de belangrijkste in Frankrijk. Maar stembusslag na stembusslag daalt de opkomst. Uit onderzoek van de krant Le Monde bleek dat in december 61 procent van de ondervraagden zei ‘zeker te zijn’ te gaan stemmen dit voorjaar. Dat is 9 procentpunten minder dan vijf jaar eerder. En wie van plan is te gaan stemmen, weet vaak nog helemaal niet voor wie. Spanning domineert dus voorlopig de race.