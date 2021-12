Inflatieopstoot en halsstarrig China zullen markten beheersen in 2022...

De wereldwijde inflatieopstoot zal de economie en de markten ook volgend jaar beheersen. Daarnaast zal de Chinese campagne om grote privébedrijven de duimschroeven aan te draaien niet afzwakken. Drie experts geven hun vooruitzichten voor 2022.

Johan Van Geeteruyen (Degroof Petercam AM): 'Kies bedrijven met prijszettingsmacht'

Johan Van Geeteruyen promoveerde afgelopen zomer tot chief investment officer voor fundamenteel aandelenonderzoek bij DPAM (Degroof Petercam Asset Management). We vroegen hem naar zijn strategie voor 2022.

De markten reageren al weken wispelturig. Hoe ziet u de beurzen volgend jaar evolueren?

Johan Van Geeteruyen: ‘De ongerustheid is toegenomen. De omikronvariant, de centrale banken die de stimuluskraan toedraaien, de hoge energieprijzen of de tekorten in de toelevering maken beleggers voorzichtiger. Daarom hebben we in onze gebalanceerde strategieën de aandelenposities iets verminderd, al blijven we nog steeds overwogen in aandelen. We hebben vooral cyclische bedrijven verkocht.’

‘Toch denken we dat de economie sterk genoeg is om die problemen te dragen. De consument heeft veel gespaard tijdens de pandemie en heeft nog munitie om extra te spenderen. Daarnaast investeren de bedrijven enorm. Die investeringen zullen de flessenhalzen die door corona zijn ontstaan geleidelijk wegnemen. Dat zal de inflatie vertragen. Tegelijk blijven de centrale banken soepel, vooral de Europese Centrale Bank. De problemen zullen in de eerste jaarhelft nog tot volatiliteit leiden. Daarna zien we een normalisering waarbij de beurzen het goed moeten doen.’

Vreet de dure energie geen koopkracht weg?

Van Geeteruyen: ‘Tijdelijk wel, maar de energieprijzen zullen na de winter dalen als de vraag afneemt.’

Welke bedrijven of sectoren genieten uw voorkeur?

Van Geeteruyen: ‘Bedrijven die over prijszettingsmacht beschikken, die de duurdere grondstoffen, onderdelen, logistiek en arbeid kunnen doorrekenen. Dat zijn ondernemingen die aan de oorsprong van de waardeketen liggen. Het gaat om innovatieve technologiebedrijven, ondernemingen actief in digitalisatie of automatisatie, mono- of oligopolies, of leiders actief in niches.’

Voor bandenmakers zie ik goede tijden. Een elektrische auto heeft grotere, duurdere banden nodig. Johan Van Geeteruyen Chief investment officer fundamenteel aandelenonderzoek DPAM

‘Daarnaast kiezen we voor namen die genieten van de investeringsboom die eraan komt. Het opdrijven van de productiviteit wordt cruciaal voor Europa om het tekort op de arbeidsmarkt op te vangen, maar ook om de productie hier goedkoper te maken. Veel bedrijven willen minder afhankelijk zijn van Azië. Dat kan alleen via een verregaande automatisatie.’

Kunt u enkele bedrijven noemen die daarvan profiteren?

Van Geeteruyen: ‘Ik denk aan Nibbe, dat heetwaterpompen maakt. De maker van apparatuur voor ventilatie en warmterecuperatie Volution. Tomra, dat actief is in de circulaire economie. Of het Italiaanse Carel, een leider in de niche van controles voor lucht- en watersystemen. Grotere namen zijn de maker van elektronica-apparatuur Schneider Electric, of de chipmachinebouwers ASML en ASMI, respectievelijk een mono- en duopolist.’

Spelen jullie ook in op de klimaatverandering?

We hebben in onze gebalanceerde strategieën de aandelenposities iets verminderd, maar blijven overwogen in aandelen. Johan Van Geeteruyen Chief investment officer fundamenteel aandelenonderzoek DPAM

Van Geeteruyen: ‘Je kan daar als fondsbeheerder niet omheen. De elektrificatie van het wagenpark heeft grote gevolgen. Ik geef de voorkeur aan de autobouwers. Zij liggen aan de oorsprong van de keten waar het meeste verdiend wordt. De toeleveranciers zitten in de hoek waar prijsdruk heerst, terwijl ze in nieuwe technologie moeten investeren. Bedrijven als Faurecia of Conti gaan daar last van hebben. Voor bandenmakers zie ik goede tijden. Een elektrische auto heeft grotere, duurdere banden nodig die veel sneller verslijten. Ik kies dan wel liever een merkenfabrikant als Michelin of Pirelli dan een toeleverancier als Bekaert.’

Voor welke Belgen hebt u een boontje?

Van Geeteruyen: ‘CFE en Recticel. CFE gaat zijn maritieme dochter DEME afsplitsten, wat waarde zal creëren. De klimaatinvesteringen stutten de vraag naar windenergie op zee, terwijl het orderboek voor baggeropdrachten goed vol zit. De vraag overtreft opnieuw het aanbod. CFE heeft een moderne vloot om daarvan te profiteren.’

‘Recticel wordt na de verkoop van de beddenafdeling en de technische schuimen een pure isolatiespeler met veel cash. De Europese Green Deal voorziet in enorme investeringen in isolatie. De vraag zal toenemen, terwijl Recticel al heeft bewezen de gestegen grondstoffenprijzen vlot te kunnen doorrekenen.’

Marktveteraan David Roche: 'Xi houdt vast aan radicale koerswijziging'

De campagne van de Chinese leider Xi Jinping om Chinese bedrijven de knecht te maken van het volk zal ook in 2022 onverdroten doorgaan. Al verwacht marktveteraan David Roche dat hij even gas zal terugnemen om wat meer stabiliteit te creëren na een erg woelig 2021.

China heeft op zijn zachtst gezegd een turbulent jaar achter de rug. De agenda van president Xi Jinping voor ‘gemeenschappelijke welvaart’ deed bedrijfsgiganten en hun eigenaars, miljardairs die hun aandelenkoersen zagen kelderen door de verregaande regulering en de verplichting data te delen met de Communistische Partij, daveren. Ook de oververhitte vastgoedmarkt kraakte, met de kapseizende ontwikkelaar Evergrande als kanarie in de koolmijn. We spraken met marktveteraan David Roche, de voorzitter van de beleggingsspecialist Independent Strategy. Hij woont al ruim 50 jaar in Hongkong, dat ook stevig onder de knoet wordt gehouden door de Chinese regering.

President Xi Jinping heeft de oorlog verklaard aan Chinese bedrijfsgiganten, de techsector op kop. Verwacht u in 2022 meer van hetzelfde?

David Roche: ‘Xi's koerswijziging onder de noemer van ‘gemeenschappelijke welvaart’ is echt radicaal. De nieuwe koers vervangt een eerder credo dat ‘het niet uitmaakt of een kat wit of zwart is, zolang ze maar muizen vangt’. Dat laatste liet ondernemers de ruimte om schatrijk te worden, vanuit het idee dat ze jobs creëren en de massa vooruithelpen.’

‘Het nieuwe beleid van Xi is gericht op de creatie van een Chinese middenklasse die de Communistische Partij trouw is, en dat door de middelen te halen bij de rijken en bedrijven. Dat moet tegelijk meer concurrentie creëren en voorkomen dat een e-commercebedrijf als Alibaba de markt domineert, een probleem waar ook het Westen mee te maken heeft.’

Buitenlandse beleggers zijn niet langer belangrijk voor China. David Roche Voorzitter Independent Strategy

‘Het idee dat de privésector ondergeschikt hoort te zijn aan de massa zal ook in 2022 het dominante thema zijn. Xi schrijft daar al heel lang over. Hij voert uit wat hij gelooft. Alleen zullen zijn plannen volgend jaar minder radicaal doorgedrukt worden dan dit jaar gebeurde. De beleidsdoelstelling voor 2022 is stabiliteit, zodat voor een meer geleidelijke aanpak gekozen zal worden. Want het bannen van excessieve en geconcentreerde rijkdom - hoe nuttig dat ook is voor een gezonde vrije markt en het intomen van de ongelijkheid - gaat gepaard met transitiekosten. Het is duur en onvoorspelbaar voor beleggers.’

‘Maar het verandert niets aan de onderliggende realiteit. Voor beleggers is dit geen gunstige omgeving door de verhoogde risico’s. Zeker niet voor buitenlandse beleggers: die zijn niet langer belangrijk voor China. De regering wil de ‘gemeenschappelijke welvaart’ realiseren via de binnenlandse economie - met ondernemers die zich moeten schikken naar de Communistische Partij - in plaats van via internationale handel. China gelooft in een nieuwe koude oorlog, waarbij het niet langer kan rekenen op de wereldmarkt om te groeien.’

Een andere kopzorg is de Chinese vastgoedmarkt, die onder druk staat nu grote ontwikkelaars als Evergrande beginnen te wankelen. Welke impact zal dat hebben op de economie?

Roche: ‘De vastgoedmarkt is een heel belangrijke motor van de Chinese economie. De sector is rechtstreeks goed voor pakweg 25 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Bovendien bezit ongeveer 80 procent van de gezinnen een eigen woning, wat veel is. Zij hebben niet alleen hypotheekleningen die ze moeten aflossen, maar vertrouwen er ook op dat de huizenprijzen elk jaar stijgen. Als de huizenprijzen beginnen te dalen, zal dat een negatieve impact hebben op de consumptie van de gezinnen. Om de economie draaiende te houden, zal de overheid daarom geld moeten blijven pompen. Ook omdat intussen vijf tot zeven grote vastgoedontwikkelaars insolvabel zijn.’

Op de achtergrond speelt nog de dreiging van een Chinese inval in Taiwan, nadat Hongkong al in het gareel gebracht is. Hoe waarschijnlijk acht u dat in 2022?

Roche: ‘Dat zal onvermijdelijk gebeuren, maar niet volgend jaar. Met de aanpak van de binnenlandse economie ligt al voldoende werk op de plank. Bovendien zou de verwachte Amerikaanse reactie - het bannen van China uit het internationaal financieel systeem - China zonder de dollars doen vallen die het nodig heeft om grondstoffen te kopen.’

‘Maar Xi heeft altijd gezegd dat hij de Taiwanese kwestie voor zijn vertrek als president opgelost wil hebben, desnoods militair als het niet lukt via de diplomatieke weg. Dat zal geen grootscheepse invasie zoals D-Day zijn. Eerder een cyberoorlog, de dreiging met een duikbootoorlog en de belemmering van de productie van een Taiwanese chipfabrikant als TSMC, die Chinese zeldzame aardmetalen nodig heeft als grondstof.’

ING-econoom Carsten Brzeski: 'Inflatie blijft hoog tot de zomer'

Door de hoge energieprijzen en het doorrekenen van de kostenstijgingen door veel bedrijven zal de inflatie nog maanden hoog blijven, zegt Carsten Brzeski, hoofd macro-economie van ING.

De spectaculaire stijging van de inflatie in het voorbije jaar heeft veel economen en beleggers verrast. De bezorgdheid groeit dat de inflatie wel eens een langere periode hoog zou kunnen blijven.

Is de hoge inflatie tijdelijk of duurzaam?

Carsten Brzeski: 'Wij denken nog altijd dat de hoge inflatie tijdelijk is. In de eurozone verdwijnt in januari de impact van de tijdelijke Duitse btw-verlaging tijdens de tweede helft van vorig jaar. Dat zal de inflatie met 0,3 tot 0,5 procentpunt drukken. Bovendien zullen de aanvoerproblemen in het eerste halfjaar verminderen.'

De Bank of England heeft wellicht een misstap begaan door de rente te vroeg te verhogen. Carsten Brzeski Hoofd macro-economie ING

'Anderzijds blijven de energieprijzen hoog en zullen veel bedrijven de komende maanden kostenstijgingen doorrekenen aan de consument. Bovendien zullen de horeca en het toerisme tot de zomer blijven lijden onder beperkende maatregelen en bij de volledige heropening hun prijzen verhogen. Corona blijft voelbaar tot het einde van de zomer. De inflatie zal in de eerste helft van 2022 hoog blijven. Daarna zal ze dalen richting 2 procent.'

'De grootste onzekerheid is het virus. Als omikron erger wordt dreigen nieuwe aanvoerproblemen.'

Heeft de spectaculaire stijging van de inflatie u verrast?

Brzeski: 'We hebben vroeg gesignaleerd dat de inflatie zou stijgen en dat de stijgende trend tot eind 2021 zou doorgaan. De hoogte van de inflatie is een verrassing. De belangrijkste reden is dat de problemen met de aanvoer sterker zijn dan verwacht en langer duren dan voorzien. Wat ook verbaast, is dat de Europese Centrale Bank (ECB) pas in de late zomer een beetje wakker is geworden.'

Centrale banken kunnen de aanvoerproblemen niet oplossen.

Brzeski: 'Nee, maar ze kunnen zich wel de vraag stellen of de noodmaatregelen ter ondersteuning van de economie nog nodig zijn. Die stimulus is niet meer nodig. Volgende zomer is de tijd gekomen om het renteniveau in de VS geleidelijk te normaliseren.'

Hebben de centrale banken gepast gereageerd op de hoge inflatie?

Brzeski: 'Ze reageren verschillend. Je kan spreken van the good, the bad and the ugly. De Federal Reserve (Fed), the good, heeft passend gereageerd. Hij heeft de afbouw van de stimulus goed voorbereid met passende communicatie. Heel goed gedaan.'

'De Bank of England, the bad, heeft de markten twee keer op het verkeerde been gezet, in november door de rente niet te verhogen en in december door de rente wel te verhogen. De Britse economie wordt relatief sterk geraakt door de omikronvariant en lijdt ook onder de brexit. De Bank of England heeft wellicht een misstap begaan door de rente te vroeg te verhogen.'

'De beslissing van de ECB om de obligatieaankopen tegen oktober volgend jaar geleidelijk te verminderen van 80 naar 20 miljard euro per maand is passend. Maar de communicatie over onder meer de vele aankoopprogramma's is nogal chaotisch. Daarom the ugly.'

Het valt op dat de ECB voorzichtiger is dan de Fed.

De grootste onzekerheid is het virus. Als omikron erger wordt, dreigen nieuwe aanvoerproblemen. Carsten Brzeski Hoofd macro-economie ING

Brzeski: 'De kritiek op de ECB is niet helemaal terecht. De conjunctuurcyclus in de eurozone loopt zes tot negen maanden achter op de Amerikaanse conjunctuur. In de VS bereikte de economie al in het tweede kwartaal van 2021 het prepandemieniveau. In de eurozone zal dat pas in het eerste kwartaal van 2022 gebeuren. De Fed zal wellicht in de zomer van volgend jaar een eerste keer de rente verhogen. De eerste renteverhoging in de eurozone komt er wellicht maar in het eerste kwartaal van 2023.'

Dat zal ook de langetermijnrente doen stijgen?