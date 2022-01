Logistieke machine komt schokkend en puffend weer op gang

Het voorbije jaar heeft ons geleerd dat volle winkelrekken en instant delivery niet zo vanzelfsprekend zijn als we dachten. De tekorten en hoge prijzen zullen dit jaar niet verdwijnen, al zou het beter moeten gaan.

Een jaar wachten op een nieuwe auto, schaarste aan bouwmaterialen en sluipende prijsstijgingen in de supermarkt: het zijn maar enkele van de headlines die in 2021 het nieuws beheersten. De wereldeconomie kampte met aanbodtekorten die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien hebben, en die zich nu ook laten voelen in de terugkeer van hoge inflatiecijfers.

Om in te schatten of die toestand dit jaar zal verbeteren, is het nuttig terug te blikken op de oorzaken van de aanbodcrisis. Hoe kan het dat de coronapandemie - een medische en sanitaire crisis - zulke gevolgen heeft voor de wereldwijde beschikbaarheid van grondstoffen, halffabrikaten en afgewerkte producten?

Zweepslag

Het is een illustratie van wat het bullwhip- of zweepslageffect wordt genoemd: een verstoring op een punt in de logistieke keten wordt versterkt doorgegeven aan alle andere schakels, tot je op het einde met een grote schok te maken hebt. Vergelijk het met de kilometerslange file die kan ontstaan doordat een chauffeur bij druk verkeer even op de rem ging staan.

In dit geval kwam de eerste zweepslag uit China, uit een regio die weleens als de werkplaats van de wereld bestempeld wordt. De draconische anticoronamaatregelen van de Chinese overheid legden de aanvoer geregeld en soms wekenlang plat. Ook bedrijven die niet rechtstreeks zaken deden met China, bleken via hun leveranciers toch afhankelijk te zijn van Chinese componenten.

Bedrijven die plots zonder leveringen vielen, moesten op zoek naar alternatieve leveranciers, waardoor de druk in de hele keten toenam. Daar kwam nog bij dat de vraag naar goederen vroeg in de pandemie onverwacht piekte. Gezinnen die hun geld niet meer konden spenderen aan restaurants en reizen, bestelden tijdens de lockdowns massaal online spullen. De productie en het transport konden niet meer volgen, zeker niet toen ook bij ons almaar meer werknemers ziek werden of in quarantaine gingen.

De mismatch tussen vraag en aanbod leidde tot een gigantische schokgolf en tot flessenhalzen, waarvan de effecten vandaag nog voelbaar zijn. Containerschepen moeten dagenlang aanschuiven om gelost en geladen te worden. Terwijl de terminals in de ene haven overvol staan, zitten andere plaatsen met een tekort aan lege containers. De vrachttarieven liggen tot zeven keer hoger dan voor de crisis. Een tekort aan vrachtwagenchauffeurs leidde hier en daar tot lege rekken, en in het Verenigd Koninkrijk na de brexit tot lege tankstations.

Chinees Nieuwjaar

Het kan lang duren voor al die onevenwichten uit het systeem verdwijnen. Het goede nieuws is dat de flessenhalzen in de scheepvaart volgens specialisten in de loop van 2022 zouden afnemen. Maatregelen zoals het 24/7 openhouden van grote containerhavens in de VS zullen hun vruchten afwerpen. Ook het Chinese Nieuwjaar, begin februari, kan volgens de economisten van ING een handje helpen. ‘De aanvoer vanuit China ligt dan even stil, wat de tijd geeft openstaande orders te verwerken zonder dat er aanbod uit China bijkomt’, klinkt het. Als de omikronvariant niet leidt tot een overbelasting van de ziekenhuizen kunnen de coronamaatregelen in Europa en Noord-Amerika geleidelijk gelost worden, en kan de consumentenvraag weer van goederen naar diensten verschuiven. Ook dat kan de druk doen afnemen.

Zelfs als de grote logistieke opstoppingen wegebben, betekent dat niet dat we terugkeren naar de situatie van voor de coronacrisis.

Maar zelfs als de grote logistieke opstoppingen wegebben, betekent dat niet dat we zomaar terugkeren naar de ‘normale’ situatie van voor de coronacrisis. De keten zal kwetsbaar blijven voor onverwachte tegenslagen - zoals de recente blokkering van het Suezkanaal door een containerschip toonde, of de mogelijkheid dat virusvarianten opduiken.

Op iets langere termijn is de vraag welke structurele veranderingen de pandemie met zich brengt. Er is het fenomeen dat de Amerikanen ‘The Great Resignation’ doopten: almaar meer werknemers kiezen ervoor belastende en slechtbetaalde jobs te laten schieten. Volgens de vakorganisatie International Road Transport Union wordt een op de vijf vacatures voor vrachtwagenchauffeurs niet ingevuld, ondanks de stijgende lonen. Ook andere sectoren die het moeten hebben van laaggeschoolde en goedkope arbeid, zoals de horeca en sommige productiebedrijven, zagen nooit meer werknemers vertrekken.

De pandemie heeft ook geopolitieke verschuivingen in een stroomversnelling gebracht. Het China van president Xi Jinping richt de aandacht op het herstellen van de financiële en sociale evenwichten in eigen land, waardoor goedkope productie voor het Westen minder een prioriteit is. Omgekeerd beseffen bedrijven en overheden in de VS en Europa nu pas hoe afhankelijk ze geworden zijn van China. In strategische sectoren, zoals defensie of de farmasector, is een inhaalslag bezig om die afhankelijkheid te verminderen. Door meer te produceren in de eigen regio of door leveranciers te zoeken buiten de Chinese invloedssfeer. Dat proces kan jaren in beslag nemen. In de tussentijd blijft de economie kwetsbaar voor geopolitieke spanningen.

Daarenboven leidt de klimaattransitie tot spanningen op de energiemarkt. De prijspieken voor aardgas en olie van de afgelopen maanden kunnen een hardnekkig fenomeen worden, zeker nu de relatie tussen het Westen en gasleverancier Rusland verslechtert. We zullen dat niet alleen voelen aan een hogere energierekening, maar ook aan hogere prijzen voor producten die gewonnen worden uit petrochemische processen, zoals plastics, verven, lijmen, kunstrubber en sommige isolatiematerialen.

Afkoeling

De ultieme vraag is wat al die prijs- en aanbodschokken betekenen voor de economische activiteit. De economie lijkt te profiteren van een postpandemisch herstel, maar analisten waarschuwen voor een afkoeling, nu de monetaire en fiscale stimuli een voor een wegvallen en de hoge inflatie de koopkracht aan banden legt. Veel bedrijven en consumenten legden de voorbije maanden uit voorzorg extra voorraden aan, waardoor ze de vraag tijdelijk opvoerden. Maar als ze die voorraden afbouwen, dreigt de vraag naar nieuwe goederen in elkaar te klappen. Het beeld van een oververhitte economie die geplaagd wordt door aanbodtekorten en inflatie, kan dan snel omslaan in dat van een economische afkoeling en misschien zelfs een dreigende recessie.

Geen respijt voor autosector Geen enkele industrie heeft de impact van corona zo aan den lijve gevoeld als de autosector. Door de grote vraag naar chips voor allerlei andere producten werden autofabrikanten plots geconfronteerd met tekorten aan elektronica voor hun wagens. In de hele wereld, ook in ons land, werden productielijnen herhaaldelijk stilgelegd in afwachting van nieuwe leveringen. Levertijden van meer dan een jaar voor een nieuwe wagen waren geen uitzondering.

Dat de autosector zo zwaar getroffen werd, heeft veel te maken met de strakke aanvoerlijnen. In normale tijden worden componenten ‘just in time’ geleverd, zodat de autobouwers geen dure voorraden hoeven bij te houden. Dat is goed voor de efficiëntie en de winstcijfers, tot het moment dat die aanvoerketen stremt. Als klap op de vuurpijl werd de Japanse chipmaker Renesas in het voorjaar getroffen door een brand die de productie maandenlang op een laag pitje zette.

Hoewel er de voorbije maanden tekenen van beterschap waren, zullen de tekorten en wachttijden in 2022 nog niet van de baan zijn. De sector gebruikt veel chips van oudere generaties, waarvan bewezen is dat ze veilig zijn in wagens. De chipbakkers zijn evenwel niet geneigd veel te investeren in nieuwe capaciteit voor die oudere productielijnen, waardoor het langer duurt om de tekorten weg te werken.

Chipschaarste neemt af, maar is nog niet voorbij

Naast de problemen in de containerscheepvaart was de schaarste aan elektronische chips het meest besproken aanbodprobleem van 2021. Chinese producenten konden de vraag van westerse gezinnen naar elektronica niet volgen. Het leidde tot lange wachttijden voor nieuwe auto’s en de onbeschikbaarheid van populaire toestellen zoals de nieuwe gameconsole PlayStation 5. De tekorten zijn niet alleen te wijten aan productieverstoringen, maar ook aan de versnelde digitalisering als gevolg van de pandemie. De vraag naar chips voor computers, smartphones en datacenters steeg met tientallen procenten.

De ellende zal volgens specialisten het komende jaar blijven duren. ‘Het goede nieuws is dat de tekorten minder groot zullen zijn, en dat niet alle soorten chips er last van zullen hebben’, zegt Deloitte. De consultant verwacht dat de gemiddelde leveringstijden tegen eind dit jaar 10 à 20 weken zullen bedragen, tegenover 20 à 52 weken op de piek van afgelopen jaar. Tegen begin 2023 moet de markt normali- seren. Chips voor geavanceerde toepassingen zoals AI, datacenters of cryptomining blijven volgens Deloitte nog tot een stuk in 2023 schaars.

De pandemie zal op de langere termijn ingrijpende gevolgen hebben voor de halfgeleidersector. De grote fabrikanten investeren tientallen miljarden in de uitbreiding van capaciteit die vanaf 2023 operationeel wordt. Tegelijk sturen de overheden in de VS, Europa en China aan op meer lokale productie - zeker voor de meest hoogwaardige chips - om minder afhankelijk te zijn van de chipbakkers in Taiwan en Zuid-Korea. Dat is goed voor de bevoorradingszekerheid, maar het kan leiden tot overcapaciteit in periodes van afnemende vraag.

Bouwen blijft duur, maar is wellicht over piek heen

Wie vorig jaar een bouwproject uitvoerde, had het misschien moeilijk vakmensen te vinden of zag de eind- factuur een stuk boven de aanvankelijke raming uitklimmen. Naast een krap arbeidsaanbod moest de sector afrekenen met prijsstijgingen van bouw- materialen. De sterkste stijgingen waren voor hout, staal en polyurethaanisolatie (PU), waarvan de grondstof uit uit olie en gas gewonnen wordt.

De druk zal in 2022 afnemen, maar niet verdwijnen. ‘Ondanks de grote focus op rekrutering bij de aannemers en installateurs staan 18.500 vacatures open in de bouw. De arbeidskrapte zal in 2022 wellicht hoog blijven als gevolg van de verwachte sterke bouwactiviteit’, zegt Niko Demeester, de CEO van de Confederatie Bouw.

Het goede nieuws is dat ‘de leverings- termijnen en prijsverhogingen lijken af te toppen voor meer en meer bouwmaterialen. We hopen dat een toe- name van het aanbod aan bouwmate- rialen die spanningen zal reduceren.’ Ook de bank ING voorspelt een af- nemende prijsdruk naarmate de bouwbedrijven hun voorraden kunnen aanvullen.