Omikron, de ultieme slag...

Verdwijnen zal het coronavirus nooit en omikron kan het onze zorgsector nog ferm moeilijk maken, maar nadien zou het ergste leed geleden moeten zijn. ‘Eén ding weten we zeker: deze pandemie zal eindigen.’

De voetballer Lionel Messi en de keeper Thibaut Courtois raakten rond de jaarwisseling besmet met het coronavirus. De wielrenner Peter Sagan geraakte zelfs voor de tweede keer in minder dan een jaar geïnfecteerd. Op de Belgische poolbasis Prinses Elisabeth op Antarctica bleek de voorbije weken minstens de helft van de 25 bemanningsleden besmet te zijn. Bijna 28.000 Belgen hebben dinsdag positief getest, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie bijna twee jaar geleden. De boosdoener voor de nieuwe virusopstoot is de omikronvariant.

De hoop dat we het na delta onderhand gehad hebben met het virus lijkt daardoor vervlogen. Onvermijdelijk dwaalden gesprekken rond de feesttafel af naar corona. Vaak weerklonk daarbij moedeloosheid over nieuwe lockdowns, nieuwe golven, nieuwe varianten, nieuwe boosters en een never ending pandemie.

Toch staan we er op al die punten beter voor dan velen denken. Dan wel niet op de korte termijn, maar wel als we het over de maanden heen bekijken. Veel wijst erop dat het virus op weg is endemisch te worden. Dat betekent dat er geregeld heropflakkeringen zullen zijn, maar dat de mensen niet meer op zo’n grote schaal zo zwaar ziek worden dat de zorg dreigt te kapseizen. De pandemie is dan voorbij.

De essentie Wat? Omikron leidt tot veel pessimisme over het verdere verloop van de pandemie, maar er zijn goede redenen om te denken dat de komende golf de laatste is die de zorg in groot gevaar kan brengen.

Omikron leidt tot veel pessimisme over het verdere verloop van de pandemie, maar er zijn goede redenen om te denken dat de komende golf de laatste is die de zorg in groot gevaar kan brengen. Waarom? De vaccinatiegraad is hoog en veel mensen zijn al besmet geraakt. Daarom wordt de groep mensen die nog zwaar ziek kan worden almaar kleiner. Het virus zal niet verdwijnen, maar de mensheid bouwt immuniteit op waardoor het minder slachtoffers maakt.

De vaccinatiegraad is hoog en veel mensen zijn al besmet geraakt. Daarom wordt de groep mensen die nog zwaar ziek kan worden almaar kleiner. Het virus zal niet verdwijnen, maar de mensheid bouwt immuniteit op waardoor het minder slachtoffers maakt. En nu? De zomers worden wellicht normaal, in de winter kan het virus het ons nog lastig maken. Maar boosters, medicatie en een eventuele uitbreiding van de capaciteit in de zorg moeten helpen de ziekte onder controle te houden.

Komt er een nieuwe lockdown?

Een harde lockdown, zoals tijdens de eerste en de tweede coronagolf toen zowat alles moest sluiten, komt er volgens de viroloog Steven Van Gucht van het wetenschappelijke instituut Sciensano niet meer. ‘Het is een wapen uit het verleden, toen we over heel weinig informatie beschikten en we vaccins noch medicatie hadden om het virus te bestrijden.’

Dankzij de vaccinaties hebben drie op de vier Belgen immuniteit tegen corona opgebouwd. Bovendien hebben al 2,2 miljoen Belgen positief getest op het virus. De groep die noch gevaccineerd werd, noch besmet is geweest, is daardoor beperkt. In zo’n omstandigheden heeft een virus moeite om nog snel veel mensen te besmetten, behalve als een nieuwe variant erin slaagt door de opgebouwde immuniteit heen te glippen.

Dat is exact wat omikron doet. Het omzeilt deels de door vaccinatie of besmetting opgebouwde antistoffen, waardoor mensen opnieuw geïnfecteerd kunnen raken. ‘Het aantal besmettingen neemt snel toe, maar we ain’t seen nothing yet’, zegt professor medische microbiologie Bruno Verhasselt (UGent). ‘De stijging is explosief en gezien de versoepeling rond de quarantaines en de heropening van de scholen komt er nog een versnelling.’

Gelukkig bestaat onze afweer uit meer dan antistoffen alleen. Onder meer T-cellen vormen een tweede verdedigingsgordel. Het virus kan mensen dan wel besmetten en ons ziek maken. Maar eens het ons lichaam is binnengedrongen, slaan de T-cellen de besmette cellen aan stukken, waardoor we niet ernstig ziek worden. Al geldt dat niet voor iedereen: het vaccin biedt sommige ouderen of mensen met een zwak immuunsysteem niet altijd een even goede bescherming.

Door de opmars van omikron zien we nu een grote toename van het aantal besmettingen, maar de ervaring uit andere landen leert dat het aantal ziekenhuisopnames minder snel dan vroeger volgt. Uit voorlopige studies blijkt dat met omikron de helft minder mensen in het ziekenhuis belandt en slechts een derde op intensieve. Dat is een gevolg van de opgebouwde immuniteit, maar komt ook doordat de nieuwe variant minder ziekmakend blijkt dan zijn voorganger delta.

‘De coronapatiënten op intensieve bij ons in Gent zijn allemaal een gevolg van de voorbije golf met de deltavariant. Sommigen van hen liggen er al meer dan een maand. We zien de eerste hospitalisaties door omikron, maar die patiënten liggen er minder lang en hebben minder nood aan extra zuurstof’, zegt Verhasselt.

De eerste patiënten met omikron belanden in het ziekenhuis, maar ze liggen er minder lang en hebben minder nood aan extra zuurstof. Bruno Verhasselt Professor medische microbiologie

De gok is dat met de huidige set aan maatregelen de ziekenhuizen de nieuwe golf de baas kunnen blijven. Maar dat blijft een gok. Als omikron toch weer te veel mensen het ziekenhuis in jaagt, zijn harde maatregelen de enige overgebleven optie om te vermijden dat de zorg de toestroom aan patiënten niet aankan en dat mensen nodeloos sterven.

Een opsteker is dat de omikrongolf naar verwachting geen maanden zal duren. De variant springt zo snel van mens tot mens dat hij zich voorbij huppelt. Door de snelle verspreiding krijgt hij na enige tijd moeite om nog nieuwe mensen te vinden om te besmetten.

Hoeveel golven komen er nog?

Het op het eerste gezicht schrikwekkende antwoordt luidt: nog tientallen of zelfs honderden. Aanvankelijk was er het, achteraf gezien naïeve, geloof dat we het nieuwe coronavirus de wereld uit zouden prikken. Enkel met de pokken is dat gelukt. Het zal, naast de andere bestaande coronavirussen, blijven bestaan en in golven mensen blijven aansteken.

Voor veel mensen is het nog even wennen aan de gedachte, maar uiteindelijk zullen we allemaal met het coronavirus besmet geraken. Bij wie gevaccineerd is, zal dat doorgaans leiden tot milde klachten. Wie niet gevaccineerd is, loopt een veel groter risico om zwaar ziek te worden. Maar ook sommige gevaccineerden, doorgaans mensen met een verzwakt immuunsysteem zoals ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, kunnen nog altijd ernstig ziek worden.

Om problemen in de ziekenhuizen te vermijden, blijft het naast het tijdelijk aanhouden van maatregelen noodzakelijk om de vaccinatiegraad verder op te drijven en mensen zo maximaal mogelijk te boosteren. Hoe meer mensen immuniteit hebben opgebouwd, hoe lager de golven worden en hoe minder mensen zwaar ziek worden.

‘Het doel is tot voorspelbare en voor de zorg behapbare golven te komen, zodat andere zorg niet telkens weer moet worden uitgesteld om de coronapatiënten op te vangen’, zegt Van Gucht. Hij maakt de vergelijking met de griep, die jaarlijks ook heel wat mensen in het ziekenhuis doet belanden. ‘In een zwaar griepjaar sterven in ons land 3.000 à 4.000 mensen door het virus. Een zware tol, maar we aanvaarden dat als samenleving.’

Het doel is tot voorspelbare en voor de zorg behapbare golven te komen, zodat andere zorg niet telkens moet worden uitgesteld. Steven Van Gucht Viroloog

Hoeveel varianten komen er nog?

Opnieuw is het voor velen schrikwekkende antwoord: het Griekse alfabet zal lang niet volstaan om alle nieuwe varianten te benoemen. Maar opnieuw is dat de normale gang van zaken, want virussen muteren nu eenmaal voortdurend. Mutaties krijgen dan meestal ook geen fancy namen, maar saaie letter- en cijfercodes, waarbij slechts een handvol mensen weet wat achter de lettercombinaties schuilgaat.

Toch heeft het coronavirus virologen meermaals verrast. Bij de sprong van de oorspronkelijke naar de Britse variant en later naar delta werd het virus telkens veel besmettelijker en ook ziekmakender. Ook bij omikron werd daarvoor gevreesd, al blijkt die nu misschien wel besmettelijker maar tegelijk minder ziekmakend. ‘Dat is ook de normale gang van zaken’, zegt Van Gucht.

Corona botst op de opgebouwde basisimmuniteit. Daardoor heeft het moeite om zich te blijven verspreiden. Maar terwijl de virussen zich massaal vermenigvuldigen in ons lichaam om dat te infecteren, ontstaan telkens kleine kopieerfoutjes. Door specifieke combinaties in de code van het virus slaagt het er beter in door onze opgebouwde antistoffen glippen. Daardoor kan het zich weer sneller verspreiden door de bevolking.

‘Eens in de samenleving veel immuniteit is opgebouwd, zijn varianten die aan die immuniteit kunnen ontsnappen in het voordeel. Maar een virus kan niet tegelijk wereldkampioen polsstokspringen en gewichtheffen zijn’, zegt Van Gucht. Als het de antistoffen gemakkelijker kan omzeilen, gaat dat vaak gepaard met een verlies aan kracht om zich in mensen snel te vermenigvuldigen. Varianten kunnen wel ontsnappen aan sommige antistoffen, maar minder makkelijk aan de immuniteit die de T-cellen brengen.’

Schermvullende weergave Steven Van Gucht ©Photo News

De vrees voor supervarianten is volgens Van Gucht ook onterecht. ‘We zien dat met de griep toch ook niet?’ De verwachting is dat het coronavirus door de opgebouwde immuniteit op termijn behoorlijk onschadelijk wordt en jaarlijks of zelfs slechts om de zoveel jaar een heleboel mensen verkouden maakt omdat het er via een aantal mutaties in slaagt die immuniteit net voldoende te omzeilen.

‘Wel opletten dat we ons niet te snel rijk rekenen’, stelt Verhasselt. ‘Het kan zijn dat we veel geluk hebben gehad en het puur toeval is dat omikron minder ziekmakend is. Evengoed kan er een variant komen die toch weer ziekmakender is. Er is niet zomaar een rechte lijn in de evolutie naar bijzonder besmettelijk maar niet meer dan een snotneus en wat hoofdpijn veroorzakend.’

Hoeveel boosters krijgen we nog?

De hoop was dat twee dosissen zouden volstaan om het coronavirus af te houden. Maar al snel bleek dat minstens een derde dosis nodig was om de afweerreactie op peil te houden. Echt verwonderlijk is dat niet. Ook bij andere vaccins zoals die tegen hepatitis B of hondsdolheid zijn drie vaccinaties nodig voor een ideale werking.

Of bijkomende boosters nodig zijn, is vooralsnog onduidelijk. De huidige vaccins zijn gemaakt in de strijd tegen de oorspronkelijke Wuhan-variant van het virus en werken minder goed tegen onder meer omikron. De vaccinproducenten zijn aan het bekijken of ze aangepaste versies kunnen maken die beter beschermen tegen nieuwere varianten.

De vraag is of ze met een vaccin komen dat specifiek gericht is tegen omikron, of eerder tegen verschillende varianten. En of je het dan meteen aan de brede bevolking geeft of, zoals bij de jaarlijkse griepprik, voorlopig enkel aan ouderen en risicopatiënten. Jaarlijks de volledige bevolking vaccineren is omslachtig en wordt liever vermeden als het niet nodig is.

‘Met wat we nu weten, neig ik toch naar het geven van prioriteit aan ouderen en kwetsbaren’, zegt Verhasselt. ‘Dat lijkt me beter gezien de kwaliteiten van de vaccins. Ze werken uitstekend tegen erg zware ziekte of overlijden, maar blijken minder goed infectie tegen te houden. Dan is het minder nuttig jongere mensen - die goed beschermd zijn tegen hospitalisatie - te blijven prikken. Bij gezonde mensen kan een besmetting dan dienen als een soort natuurlijk booster.’

Wanneer wordt het normaal?

Het rijk der vrijheid aankondigen is gevaarlijk, weet intussen ook federaal minister voor Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit). Aan het begin van de vaccinatiecampagne stelde hij dat rijk in het vooruitzicht. Maar niemand die daar in tijden van varianten, aanhoudende maatregelen en zelftests nog durft over te spreken.

Tegelijk zien we de huidige periode allicht te zwartgallig in. ‘In vergelijking met vorig jaar was de afgelopen maanden veel mogelijk en het zal alleen maar beter worden. Want één ding weten we zeker: deze pandemie zal eindigen’, zegt Van Gucht. Hij voorspelt een relatief normale zomer, met mogelijk weer beperkte problemen volgende winter.

De komende winters kan er telkens nog onzekerheid zijn. Maar er zal steeds meer immuniteit zijn in de bevolking. Steven Van Gucht Viroloog

‘De komende winters kan er telkens nog onzekerheid zijn. Maar er zal steeds meer immuniteit zijn in de bevolking. We hebben boosters en ook steeds meer antivirale middelen.’ Als het virus de komende jaren een beperkte bijkomende last op de ziekenhuizen legt, kunnen die zich daar ook op organiseren of kan bijkomende capaciteit worden uitgebouwd.