Oekraïne maakt zich op voor een tweede oorlogsjaar. Een einde voor het dodelijkste conflict in Europa in zowat 80 jaar lijkt in 2023 niet in zicht, tenzij het Westen zijn wapenleveringen aan Kiev afbouwt of het Russische volk zich roert. 'Als de economische impact de Russen hard treft, wacht Poetin een grote crisis.'