Hoe presteerden de Europese sterbedrijven LVMH en ASML in 2023, en wat met de Amerikaanse reuzen Tesla en Netflix? Hoe evolueert de situatie in de Rode Zee en hoe zal de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog eruitzien? En wat zegt de Europese Centrale Bank over rentedalingen dit jaar? U komt het deze week te weten.