1+1 promo bij de dokter: een normale zaak in de VS

Directeur New Business Development bij gedragsonderzoeksbureau EyeSee, een Belgische scale-up in New York

Ziek in Amerika? Wees dan op je hoede, heb ik al ondervonden.

Na drie jaar wonen en werken in de Verenigde Staten was ik onlangs voor de eerste keer ziek. Ziek genoeg althans om de dokter op te zoeken en kennis te maken met de lokale gezondheidszorg. Hoewel de VS bekendstaan als een land vol opportuniteiten - trouwens een van de redenen waarom ik hier zo graag woon - is het geen geheim dat de American Dream een schaduwzijde heeft, en dat veel Amerikanen voor goede gezondheidszorg buiten de boot vallen.

De VS kent immers geen sociale zekerheid of ziekenhuis zoals wij in België. Je recht op goede gezondheidszorg hangt hier sterk af van je werkgever. Waar Belgen vaak onderhandelen over een bedrijfswagen, is ziekteverzekering hier tijdens sollicitaties een hot topic. Voor je een jobaanbieding aanvaardt, kijk je beter even na of de verzekering je jaarlijkse tandartscontrole dekt. Hoewel je zelf maandelijks een stuk van je loon afstaat voor de ziekteverzekering, dekt je werkgever een groot deel. Mijn man en ik zijn beiden goed verzekerd via onze job, en kunnen dus in vergelijking met de gemiddelde Amerikaan zeker niet klagen.

In de VS heb je niet te kiezen bij wie je op consultatie gaat.

Dat wil niet zeggen dat het daarom even makkelijk is als in België om een doktersbezoek in te plannen. Allereerst heb je niet te kiezen bij wie je op consultatie gaat. Zo wilde ik graag een huisarts om de hoek opzoeken, maar die bleek geen deel te zijn van 'mijn netwerk', een lijst van artsen waar mijn verzekering mee samenwerkt. Alle consultaties buiten dat netwerk betaal je grotendeels uit eigen zak, en dat kan snel oplopen tot honderden, zelfs duizenden dollars.

De wereld is klein In 'De wereld is klein' schrijven ondernemende Vlamingen vanuit het buitenland over wat hen beroert en boeit. Ontdek hun verhalen hier.

Als patiënt moet je dus op je hoede zijn. Aanvaard niet blindelings de behandeling die de dokter voorstelt, maar bekijk eerst wat verzekerd is, hoeveel het je zelf zal kosten en vooral of je die ingreep of medicatie wel nodig hebt. Zo hadden we onlangs een vriend op bezoek die op spoed belandde door tandproblemen. Toen bleek dat hij een bepaalde procedure nodig had, kwamen liefst drie tandartsen hem het hof maken aan zijn ziekenbed, inclusief verkooppraatje en reclamefolder.

Een populaire website in New York is ZocDoc.com, het Booking.com voor artsen zeg maar.

Dat gezondheidszorg hier sterk gecommercialiseerd is, blijkt ook uit hoe je afspraken kan boeken. Een populaire website in New York is ZocDoc.com, het Booking.com voor artsen zeg maar. Ze staan er gerangschikt van 0 tot 5 sterren, gebaseerd op recensies van patiënten. Om iemand te vinden die zowel binnen je netwerk valt als genoeg sterke recensies heeft, ben je wel even bezig. Als kers op de commerciële taart weet Google nu ook dat ik ZocDoc gebruik en krijg ik doelgerichte reclame op mijn sociale media. 'Boek je jaarlijkse uitstrijkje en krijg er een gratis vruchtbaarheidstest bij.' Het is surreëel om een 1+1 gratis-promo op je gezondheid te zien in plaats van in de lokale supermarkt.

Bijgevolg kijk ik wat wantrouwig tegen de dokters aan. Ik betrap mezelf erop dat ik mijn jaarlijkse check-ups wat meer oversla, tenzij het echt niet anders kan. Of ik wacht tot mijn vaste bezoekjes aan België, ook al betaal ik daar dan de volle pot. Mijn vertrouwde huisarts in België koester ik nu des te meer, en ik besef dat het gras op dat vlak zeker groener is. Onderhandelen over je eigen gezondheid, dat is tenslotte iets waar ik niet snel aan zal (en wil) wennen.