Amerikanen kunnen nog leren van Europees milieubewustzijn

Business Development Manager bij Renson in New York, Verenigde Staten.

De Verenigde Staten hebben zich onder president Joe Biden weer in de klimaatstrijd gegooid, inclusief ambitieuze doelstellingen. Maar mijn eigen ervaring leert dat in het dagdagelijks leven de Amerikanen nog een hele weg hebben af te leggen. En ook: dat het klimaat- en milieubewustzijn in Europa en België al dieper lijkt te zijn doorgedrongen.

Enkele voorbeelden illustreren wat ik bedoel. Het regent in NYC ? Als je binnenkomt, is er een speciale machine om je paraplu in te pakken in een plastiek. Eten? Overal is het altijd in wegwerpplastiek. Zelfs als je ter plekke blijft is het vaak met een wegwerpkoffiebeker, -bestek of -bord . Ontbijt op hotel ? Alles is individueel ingepakt, dat gaat van de muffin tot 30 ml melk, een individuele portie ontbijtgranen, ingepakt voorgesneden stukken fruit en natuurlijk het bord en het bestek.

Daarbovenop komt de overconsumptie. Een medium coffee is allesbehalve ‘medium’. Alles om je heen is voor individueel gebruik, om weg te werpen en in overvloed aanwezig. Zelfs huizen moeten hier snel te bouwen en goedkoop zijn.

Energie is hier zo goedkoop dat mensen geen enkel besef hebben van hun impact. We wonen in een New Yorkse wijk met veel restaurants en bij alle leveringen laten bestelwagens en trucks hun motor draaien, tot soms uren toe. Ondenkbaar in België.

In juni was het heel warm en kregen de New Yorkers een melding via hun smartphone dat er een stroomtekort was. Mensen waren massaal de airco aan het opendraaien. Terwijl je ook gewoon overgordijnen kan hangen, in de avond de ramen openen en beter kan bouwen.

Ik werk in de bouwsector en op een vergadering over een innovatief project waren de architecten super fier omdat 10 cm isolatie was geplaatst. Opnieuw ondenkbaar voor nieuwbouw in België. Duurzame concepten die in België algemeen gekend zijn, zijn hier in de bouwsector nog totaal niet doorgedrongen.

Het laatste element van de cirkel is hoe wordt omgegaan met afval. Sorteren is niet verplicht. Mensen gooien van alles gewoon op de grond en er is geen notie van recycleren met bijvoorbeeld statiegeld.

The bottomline is no surprise. Amerikanen zijn extreem energieverslindend. Ja, ook Europeanen kunnen nog enorm veel inspanningen doen, een besef dat met de stijgende energieprijzen vandaag alleen maar toeneemt. Maar er is tenminste toch al iets van een bewustzijn. Er zijn gewoontes die we als normaal ervaren, maar in de VS onbestaande zijn. België weet hoe efficiënt om te gaan met afval. We hergebruiken flessen. We hebben een goed openbaarvervoernetwerk. We zijn een krak in energiezuinige gebouwen. We proberen lokaal te consumeren. Er zijn evenementen zoals 'Dagen zonder vlees'. Er is een constante groei van de bewustwording met initiatieven als 'De week van de korte keten'.

Er is extreem veel dat we van de Amerikanen kunnen leren (dat doe ik hier elke dag). Maar op het vlak van het milieubewustzijn kan ik uit ervaring zeggen dat België en Europa echt veel voorsprong hebben. Misschien liggen daar ook kansen voor Europese (en Belgische) bedrijven om hun expertise te delen en te exporteren? Belgische bescheidenheid moeten we even achterwege laten, we weten echt wel van aanpakken.

Henriette de Robiano is Business Development Manager bij Renson voor de Verenigde Staten.