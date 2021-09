(Belgische) inspiratie gezocht voor entertainment in Saoedi-Arabië

Verkoopsdirecteur Europa, Midden-Oosten & Afrika bij ControlCase, specialist in cyberveiligheid. Ze woont en werkt in Jeddah, Saoedie-Arabië

Saoedi-Arabië heeft de jongste jaren enorme vooruitgang geboekt bij het opengooien en diversifiëren van zijn economie. Maar op het vlak van culinaire beleving en events liggen er nog enorme kansen voor investeerders.

Toen ik voor het eerst naar Jeddah kwam in 2007, viel er naast werken weinig te beleven. Goede restaurants waren schaars en gesegregeerd. Er waren geen bioscopen, cafés of nachtclubs. Shopping stelde niets voor en de sportinfrastructuur was zo goed als onbestaande. Ik mocht zelfs het fitnesscentrum of het zwembad van mijn hotel niet gebruiken aangezien het enkel toegankelijk was voor mannen. De enige manier om wat te bewegen was op een hometrainer in mijn hotelkamer.

Alles in Saoedi-Arabië draaide rond olie. Maar nu de wereld stilaan aan het overschakelen is op alternatieve energiebronnen, lijkt het land wakker te zijn geschud en bereidt het zich voor op een toekomst zonder olie door de economie voluit te diversifiëren. Momenteel kan je de veranderingen niet bijhouden en investeerders worden met open armen onthaald.

Naast onderwijs en wetenschap zie ik persoonlijk het meest uit naar veranderingen op het vlak van entertainment en gastronomie.

In plaats van in het weekend naar de shoppingmall te gaan, zou het leuk zijn om nieuwe musea te bezoeken, een concert of een theaterstuk bij te wonen, naar het strand te gaan of een sportevenement te kunnen meepikken. Vandaag staat de entertainementsector nog in zijn kinderschoenen en de mogelijkheden zijn eindeloos. Het is grappig dat veel Saoedi's niets weten over België, maar wel alles weten over Tomorrowland. Voor het organiseren van een evenement lijken ze de weg naar de Belgen wel al te vinden. Kijk maar hoe een Belgisch bedrijf met een lichtshow in Riyad onlangs een nieuw Guinness World record vestigde tijdens het Noor Festival.

Star in Motion van Koert Vermeulen

Ook in de sport is er nog veel ruimte voor verbetering. Saoedi-Arabië won onlangs dan wel een van zijn eerste medailles op de Olympische Spelen, toch is er tot nu toe maar weinig aandacht voor sport. Stap voor stap verandert dat wel en je ziet dat veel sportdisciplines ineens peperdure sportscholen openen. Misschien tijd voor een Belgische voetbal- of hockeyacademie?

Het enige sportevenement dat ik tot nu toe in Jeddah heb bijgewoond was de Supercoppa Italiana in 2018, waarbij Juventus de finale speelde tegen AC Milaan in het prachtige King Abdullah Sports City Stadium, dat trouwens door een Belgisch bedrijf werd gebouwd. Ik hoop dat mijn volgende sportevenement de Formule 1-wedstrijd hier in november wordt, maar eerst nog aan tickets geraken.

Ingevroren

En wat hunker ik naar wat meer diversificatie en betere kwaliteit in de voeding. De mindere kwaliteit valt veelal te wijten aan het feit dat veel voeding wordt geïmporteerd en vaak heel lang onderweg is, al dan niet ingevroren. Qua ingrediënten stel ik me elke dag dezelfde vraag: kip, rundvlees of vis? Gelukkig wordt meer en meer lokaal geproduceerd, wat niet voor de hand ligt in een land met uitermate weinig regenval. Men is steeds op zoek naar nieuwe waterbronnen en manieren om water efficiënter te gebruiken en te hergebruiken. Gelukkig neemt het aanbod aan restaurants - dikwijls met internationale fusioninvloeden - heel snel toe. En.... er is altijd speculoospasta beschikbaar op een momentje van heimwee.