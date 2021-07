Biefstuk met fruitsap? Doodnormaal in China

After Sales Manager Volvo Cars Asia-Pacific, schrijft deze column in eigen naam

Wie naar China trekt om er te reizen of te werken, informeert zich best even over de eetgewoontes.

Weinig zaken zijn zo belangrijk als eten en iedere cultuur heeft daar zijn eigen variant van. De Chinese keuken is algemeen bekend, maar heeft gek genoeg bijna niks gemeen met de typische afhaalchinees die we in het Westen kennen. Je weet wel: de kroepoek, loempia’s en het gefrituurd vlees. Vaak zijn die eerder een allegaartje van verschillende Aziatische invloeden in plaats van de traditionele keuken ter plaatse.

Dé Chinese keuken bestaat in feite niet en hangt sterk af van de provincie. Zo komt dim sum traditioneel uit Kanton, net zoals gelakte eend typisch is voor Peking of Sichuan bekend staat om zijn pepers en hot pot, een soort pikante fondue.

In de grootsteden zijn tegenwoordig echter alle keukens vlot te vinden en sinds 2016 deelt zelfs de Michelingids sterren uit op het Chinese vasteland. De meningen zijn verdeeld of de criteria wel dezelfde zijn als in Europa, maar er is alvast meer dan keuze genoeg. Je hebt ondertussen ook internationaal bekende chefs die hier een restaurant openen, maar dan aangepast aan de lokale eetcultuur: alle gerechten zijn om te delen, het interieur is vaak donker en je kan al om vijf uur ’s avonds aan tafel gaan.

Het zijn net die eetgewoonten die soms tot grappige situaties leiden en westerse mensen grote ogen doen trekken.

Warm water

In China is het bijvoorbeeld de gewoonte om warm water te drinken aan tafel, zelfs in de zomer. Dat smaakt aanvankelijk vreemd, maar is hier zo wijdverspreid dat er geen ontkomen aan is. Het is zelfs zo belangrijk dat de luchthaven in Luik speciale waterautomaten geïnstalleerd heeft toen destijds de eerste vluchten uit Xi’an kwamen.

In tegenstelling tot pakweg de Franse keuken, waar de ingrediënten een min of meer vaste volgorde hebben - vis, vlees, dessert -, is het hier ook de normaalste zaak van de wereld om allerlei gerechten door mekaar te bestellen. Zoet, zout of pikant, het maakt niet uit en hetzelfde geldt voor de drank. Of het nu bier, rode wijn of baijiu - de lokale sterke drank - is, alles komt in het midden van een grote ronde tafel en iedereen neemt maar. Zo gebeurde het dus dat ik ooit eens met Belgische bezoekers aan tafel zat toen onze Chinese gastheer vrolijk het glas hief om te toasten met vers fruitsap toen de biefstuk op tafel kwam.

Nu, los van de soms heel verschillende smaken en gewoonten is er in deze moderne tijden wel één grote gelijkenis: als het niet op sociale media staat wat je gegeten hebt, dan telt het niet. Iedere dag zie je op WeChat, de lokale variant van WhatsApp, talloze foto’s van wat mensen die dag gegeten hebben en vaak met amper uitleg.

De impact van WeChat en andere sociale media kan moeilijk overschat worden, want om de zoveel tijd gebeurt het dat een professionele blogger, ook wel bekend als Key Opinion Leader of KOL, een bepaalde koffie of ijsje aanprijst en voor je het weet staat er - letterlijk - een wachtrij van een paar uur. Anderen bestellen dan op restaurant weer enkel de gerechten die een KOL aanraadt en doen zelfs de menukaart niet meer open.

Als het maar smaakt, denk ik dan.