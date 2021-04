De Londense kroon behoudt haar glans

In 'De wereld is klein' schrijven ondernemende Vlamingen vanuit het buitenland over wat hen beroert en boeit. Ontdek hun verhalen hier.

In mijn ogen heeft Londen nog altijd heel wat troeven. Bent u al eens in Canary Wharf geweest, een van de drie financiële districten van de stad, samen met Mayfair en de City of Londen? Als je er ’s morgens arriveert met de tube, waan je je precies in de 'Brave New World' met duizenden mensen in een rij op reusachtige roltrappen. Oké, het is er door de pandemie nu natuurlijk rustiger en even busy als voorheen wordt het wellicht niet. Maar die enthousiasmerende ‘mobilisatie’ in de wolkenkrabbers komt terug.