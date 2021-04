Deadline gisteren

After Sales Manager Volvo Cars Asia-Pacific, schrijft deze column in eigen naam

Heerlijk, die Chinese kordaatheid en flexibiliteit. Maar die heeft ook wel nadelige gevolgen, heb ik zelf al gemerkt.

China is een land waar het hard vooruitgaat. Gezichtsherkenning aan de lift, nieuwe metrolijnen, wolkenkrabbers: allemaal komt het van vandaag op morgen en daar staan wij, Westerlingen, van te kijken.

Covid wordt hier kordaat aangepakt met snelle ingrepen en de online business blijft maar door het dak groeien. Pakjes worden letterlijk 24 op 7 geleverd en ik kan mijn ontbijt onderweg naar kantoor in de taxi bestellen zodat het klaar staat als ik arriveer.

Allemaal ongelooflijk gemakkelijk maar een aspect dat vaak onderbelicht blijft is dat al die flexibiliteit soms ook wel een nadelige kant heeft. Het zijn de kleine zaken die tot verborgen kosten leiden: een extra order dat in het weekend de deur uit moet om een maandelijks target te halen of een levering om tien uur ’s avonds omdat de klant nog een bericht stuurt dat hij de onderdelen toch per se nodig heeft. Een uur op voorhand een afspraak verzetten met klanten die uit Europa zijn overgevlogen, waarom niet?

Niets ligt echt vast tot het zwart op wit op papier staat en zelfs dan nog is er weinig schroom om te proberen heronderhandelen. Wie niet waagt, niet wint.

Eenzelfde parallel bestaat er op de werkvloer. Er worden wel degelijk plannen en schema’s gemaakt maar er is altijd die ene dringende meeting, dat ene dringende bestand waarvoor drie andere meetings die al weken vastlagen, moeten wijken.

Niets ligt echt vast tot het zwart op wit op papier staat en zelfs dan nog is er weinig schroom om te proberen heronderhandelen. Wie niet waagt, niet wint. Je leert er mee leven en op den duur ben je zelf verbouwereerd als je om middernacht geen loodgieter kan laten komen.

De wereld is klein In 'De wereld is klein' schrijven ondernemende Vlamingen vanuit het buitenland over wat hen beroert en boeit. Ontdek hun verhalen hier.

Geen zondagsrust

Een welbepaalde oorzaak voor zoveel last minute veranderingen is er niet maar de alom aanwezige smartphones in een land dat nooit de zondagsrust gekend heeft, zorgen ervoor dat de zaken nooit stilvallen.

Regels om meer te betalen voor overwerk zijn er wel degelijk, maar het is de normaalste zaak van de wereld om werkmails in het weekend te beantwoorden. Niet dat daar een strategie achter zit om te tonen aan de collega’s hoe hard je wel werkt, het is eerder een gevolg van continue naar dat kleine scherm te staren. Of je nu op vakantie bent of rustig thuis zit, zoveel kwaad kan het toch niet om snel even de baas te antwoorden?

Veel heeft te maken met het feit dat de baas in veel bedrijven hier echt ook nog de baas is. Er wordt totaal geen belang gehecht aan afkomst of geslacht maar als de patron tegen ’s avonds een update verwacht, dan is dat maar zo.

Het is de normaalste zaak van de wereld om werkmails in het weekend te beantwoorden. Niet dat daar een strategie achter zit om te tonen aan de collega’s hoe hard je wel werkt, het is eerder een gevolg van continue naar dat kleine scherm te staren.

Het strafste wat ik in dat opzicht ooit heb meegemaakt was iemand die op weg was om een cadeau aan een klant te geven. Helaas was de laatste vlucht afgelast wegens te veel vliegverkeer. De CEO was zodanig boos dat de man in kwestie verplicht de nacht op de luchthaven moest doorbrengen om de volgende dag met de eerste vlucht een nieuwe iWatch te gaan afgeven.

Flexibiliteit blijft een enorme sterkte en is een teken van een hele grote drive, al is het verdomd gemakkelijk, en verslavend, om op het laatste moment van gedacht te veranderen.