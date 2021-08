Een absurd lijkende procedure in Japan? Volgen maar!

Hans Vranken is ceo van AXA Direct Japan en woont en werkt in Tokio

Japan is een land van procedures. Ze lijken vaak absurd, maar uiteindelijk blijken ze efficiënt en geven ze snel een vertrouwd gevoel van veiligheid, heb ik al ervaren.

'Kan je dit even printen?' Mijn dochter kijkt me verbaasd aan want ik druk nooit iets af, er sneuvelt al genoeg natuur. Maar het einde van het familiebezoek in België nadert en ik las net de procedure om terug te keren naar Tokio. Naar Japanse gewoonte is het een lijvig document, met een minutieuze beschrijving van elke stap die je moet nemen, elk document dat je moet invullen en elke app die je moet downloaden. 27 pagina’s! Dit onthoud ik nooit, was al snel mijn conclusie. Dus capituleerde ik. Printen maar die handel.

Ik onderdruk mijn schuldgevoel met de wetenschap dat het in Japan geen optie is om een fout te maken in een procedure. 'Proceduredenken' is er zo sterk dat het nauwgezet uitvoeren van elke stap belangrijker wordt dan de uitkomst. Let wel, als je de stappen zet, loopt alles meestal ook wel op wieltjes.

Gewapend met een negatieve PCR-test, twee tracingapps op mijn iPhone, een ondertekende ‘pledge’ waarin ik beloof alle procedures te volgen en een 'QR entry code', stap ik in de wagen van mijn zoon naar de luchthaven. Die voelt vreemd aan. Ik vind de drukte op luchthavens altijd leuk. Het is een cocktail van enthousiasme en nervositeit. Alleen dat laatste lijkt het virus overleefd te hebben. Spijtig, maar ik ga ervan uit dat de gezellige drukte terugkeert in hetzelfde ritme als onze gezamenlijke vaccinatiegraad.

Zodra je respect voor Japanse procedures en cultuur koppelt aan eender welke vorm van dienstverlening, word je ondergedompeld in een wonderland waar alles gebeurt zoals het hoort en je tot in de kleinste details wordt verwend.

'Konbanwa' wenst de flight attendant me een goede avond, terwijl ze me mijn eerste oshibori (vochtig handdoekje) van de vlucht overhandigt om mijn gezicht en handen te verfrissen. Japanse service is geweldig. De leuze 'klant is koning' krijgt er een superieure dimensie. Zodra je respect voor procedures en cultuur koppelt aan eender welke vorm van dienstverlening, word je ondergedompeld in een wonderland waar alles gebeurt zoals het hoort en je tot in de kleinste details wordt verwend. Ik merkte dat je daar snel aan went, zoals toen ik bij mijn eerste restaurantbezoek in België tevergeefs zocht naar die oshibori.

Quarantaine

'Hoe zal de oeverloze dienstverlening opboksen tegen de proceduredrang in het kader van corona', vraag ik me af. Antwoord binnen zo’n twaalf uur.

De deur van het vliegtuig gaat open en een Japanse ambtenaar staat ons op te wachten. We volgen haar in een lange rij naar een gang waar we, gezeten op twee rijen stoeltjes, moeten wachten. 'Wen daar maar aan', waarschuw ik mezelf.

Een cascade van controles volgt, in verschillende lokalen, bij telkens weer andere ambtenaren of vrijwilligers. Van achter plastic schermen wordt alles minutieus gecheckt in vele opeenvolgende stationnetjes, tot opnieuw een coronatest toe, urenlang. Maar hoe absurd dit lange proces ook moge lijken, het verloopt vlot zoals verwacht en het geeft een gevoel van veiligheid.

Met een bus, binnen in volledig afgeplakt met plastic, worden we naar een quarantainehotel gebracht. Dat wordt onze thuis voor de volgende drie dagen. Daarna volgen nog tien dagen afzondering thuis. De tracingapps gaan meteen aan de slag. Alles werkt vlekkeloos.

Een boodschap knalt door de intercom: 'We zijn gestart met het verdelen van de maaltijden en hangen ze aan uw deur. Wacht tot de volgende boodschap vooraleer uw deur te openen.' Zalig duidelijk toch!