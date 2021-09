Een sterrenlunch voor 5 euro? Dat moet Singapore zijn

Een snelle hap in een adres uit de Michelingids voor nog geen 5 euro per persoon? In Singapore kan het.

Veel zakenmensen zakken ’s middags af vanuit de wolkenkrabbers in het central business district om snel en goedkoop iets te eten bij een 'hawker' in een foodcenter.

Die hawkers zijn typisch voor Maleisië, Hongkong en vooral Singapore. Het zijn grote, overdekte hallen waar de standhouders, of hawkers, diverse gerechten verkopen aan kleine kraampjes. Tussen de kraampjes staan gemeenschappelijke tafeltjes en stoelen. De hawkers waren initieel straatverkopers die hun satés en de kruidige noodle soep laksa verkochten op drukke plaatsen in de stad. In de jaren 60 en 80 van de vorige eeuw werden die kraampjes verzameld in door de overheid speciaal gebouwde hawkercenters verspreid over Singapore.

Schermvullende weergave Aanschuiven bij hawker Chan. ©REUTERS

Midden in het central business district ligt de foodmarkt Lau Pa Sat, een prachtig victoriaans gebouw uit het begin van de 19de eeuw dat aanvankelijk gebruikt werd als vismarkt. Vandaag ligt het hawkercenter tussen de hoge wolkenkrabbers van het zakelijk centrum van Singapore. Het leuke aan Lau Pa Sat is de mix van de Hawkers met traditionele gerechten aan lage prijzen en de zakenmensen die in pak 's middags naar daar afzakken om een snelle hap te eten in de gezellige drukte aan de ronde tafeltjes.

Stoofschotels

Al bij de oprichting van Singapore in 1818 door de Brit Stamford Raffles waren diverse culturen aanwezig in Singapore. Door die Indische, Chinese, Maleisische en westerse invloeden is doorheen de jaren een uniek pallet van gerechten ontstaan. Ook combinaties zoals de Euro-Aziatische keuken gekenmerkt door stoofschotels, curry's en gehaktrecepten zijn het ontdekken waard. Al die geuren en smaken komen samen in de hawkercenters.

In de recentste Michelingids hebben meer dan 40 Hawkers een Bib Gourmand-vermelding gekregen

Elke hawker verkoopt vaak slechts één gerecht gemaakt van enkele basisingrediënten, waarvan de bereiding op een snelle en efficiënte manier gebeurt. Het recept wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven en geperfectioneerd. Voor de lokale Singaporees is de kwaliteit van het gerecht van groot belang. Dat uit zich in lange wachtrijen aan de populaire standjes.

Komkommer

De kwaliteit van het eten is soms zo goed dat Michelin in 2016 twee eetstallen met een Michelinster bekroonde. Eentje ging naar hawker Chan voor zijn chicken rice; een populair gerecht van kip, gekruide rijst, sojasaus en komkommer als garnituur. De andere bekroning was voor hawker Tang voor zijn pork noodle. De Michelinerkenningen maakten van Singapore het enige land ter wereld waar je voor nog geen 5 euro in een sterrenzaak kan eten. In de recentste Michelingids hebben meer dan 40 hawkers een Bib Gourmand-vermelding gekregen.

Het belang van voeding in Singapore is niet te onderschatten. Niet voor niets is ‘heb je al gegeten?’ een begroetingsformule om te vragen hoe het met je gaat.

Eind vorig jaar werd Singapores hawkercultuur als ultieme bekroning toegevoegd aan de lijst met immaterieel erfgoed van de Unesco. Regelmatig ga ik ook zelf op ontdekking. Mijn persoonlijke favoriet is chwee kueh, gestoomde rijstcake met radijs, van hawker Jian Bo in het Tiong Bahru Food Center, een culinaire aanrader in een gezellige setting.

Het belang van voeding in Singapore is niet te onderschatten. Niet voor niets is ‘heb je al gegeten?’ een begroetingsformule om te vragen hoe het met je gaat in Singapore.

De wereld is klein In 'De wereld is klein' schrijven ondernemende Vlamingen vanuit het buitenland over wat hen beroert en boeit. Ontdek hun verhalen hier. Zelf in de pen kruipen? Contacteer ons.