Het geheim van booming Singapore: de airco

Het radicaal kiezen voor airco decennia geleden typeert de manier waarop Singapore zich organiseert. Als een multinational, inclusief langetermijnplannen en -doelstellingen.

In 1965 werd Singapore een onafhankelijke republiek. Lee Kuan Yew was de eerste premier van het landje met slechts 1,5 miljoen inwoners en zonder natuurlijke rijkdommen. Weinigen gaven Yew dan ook een kans op slagen. Maar het tegendeel bleek waar. Onder zijn premierschap evolueerde Singapore van een derdewereld- naar een eerstewereldland, en dat in slechts één generatie. Vandaag is Singapore een boomende metropool in het hart van Zuid-Oost-Azië met de tweede grootste haven ter wereld, een bruisende luchthaven met toonaangevende luchtvaartmaatschappij, een sterk groeiende economie en inwoners die tot de rijkste ter wereld behoren.

Toen een journalist aan Yew vroeg wat het geheim van het succes van Singapore was, antwoordde die: de airco! De airco maakt het mogelijk in de hete en vochtige tropen heel de dag door actief te blijven, verklaarde hij. Voor de komst van de airco kon enkel 's ochtends vroeg en ‘s avonds laat gewerkt worden. Bij zijn aantreden liet hij dan ook snel airco’s installeren in de overheidsgebouwen.

Als een multinational

Uiteraard ging het de premier niet enkel om de airco. Met het verhaal gaf hij aan hoe belangrijk hij het vond rekening te houden met de details bij de organisatie van het land. Het verhaal van de airco is dan ook een typerend voorbeeld van de manier waarop Singapore is georganiseerd door een goed betaald ambtenarenkorps dat het land managet als een multinational, inclusief langetermijnplannen en KPI’s (key performance indicators).

Met het aircoverhaal gaf de eerste premier van Singapore, Lee Kuan Yew, aan hoe belangrijk hij het vond rekening te houden met de details bij de organisatie van het land.

Een hedendaagse illustratie is het Master Plan voor landgebruik van het departement stedelijke ontwikkeling. Dit is een urbanisatieplan dat uitvoerig aangeeft hoe Singapore er zal uitzien in de komende 10 tot 15 jaar, rekening houdend met economische en demografische ontwikkelingen. Elke vijf jaar krijgt het plan een update. De recentste versie dateert van 2019 en toont onder andere hoe de volledige oude haven binnen enkele jaren verplaatst wordt naar het westen waar ze nu de Tuas Mega Haven bouwen. De maquette van het plan is publiekelijk te bekijken in de City Gallery en is een aanrader om te gaan bekijken bij een bezoek aan Singapore.

De wereld is klein In 'De wereld is klein' schrijven ondernemende Vlamingen vanuit het buitenland over wat hen beroert en boeit. Ontdek hun verhalen hier. Zelf in de pen kruipen? Contacteer ons.

De Digital Government Blueprint is een ander voorbeeld van hoe Singapore een visie omzet in praktijk. Het betreft een langetermijnplan met als doel de overheid te digitaliseren. Regelmatig komt een update van het plan online. In de recentste is te lezen dat een beginnende horecaondernemer slechts 90 lijnen in één formulier dient in te vullen in plaats van 845 lijnen in 14 formulieren om zijn zaak te kunnen starten. Je leest ook over een datasharingplan tussen overheidsdiensten en over het gebruik van blockchain bij de validatie van academische certificaten. De doelstellingen van het plan worden nauwgezet opgevolgd. Of, om het in Yews woorden te zeggen: 'Als je je doelen en dromen wilt bereiken, kun je dat niet zonder discipline.'