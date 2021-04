In Italië kunnen de coronaregels altijd ingewikkelder

Een waaier aan 'besmettingskleuren' in alle schakeringen en heroïsche discussies over de definitie van een 'berg'. Welkom in Italië in coronatijden.

'Wat ga je doen met Pasen?', was voor de coronapandemie een vaak gehoorde vraag in dit seizoen. Rond Pasen en vooral op paasmaandag wordt in Italië traditioneel een uitstap - gita fuori porta - gepland. Een reis naar het buitenland, een picknick of wat dan ook. Als het maar even 'weg van huis' is. En vandaag?

Sinds een paar maanden is Italië opgedeeld in verschillende kleuren, die variëren per regio in functie van de besmettingsgraad. In de rode zone mag je je eigen gemeente niet uit, zijn scholen, winkels en horeca dicht en is de persoonlijke bewegingsvrijheid sterk beperkt. In de oranje zone gaan de winkels weer open en mogen kinderen tot 14 jaar gewoon naar school. Bij geel openen de scholen volledig en zijn er minder restricties.

Italië zou Italië echter niet zijn als het niet ingewikkelder kon. Er kwamen dus witte, felgele, donkeroranje en donkerrode zones bij, elk met andere regels. De kleuren verspringen drastisch: van wit naar oranje of van geel naar rood. Sinds november zijn we in Lombardia 15 keer van kleur veranderd. Ouders van schoolgaande kinderen zoals ik zitten dus geregeld met de handen in het (ongekapte) haar. Zeker als de regels veranderen op donderdag met ingang op vrijdag…

Maar wat kunnen we doen met Pasen dit jaar? Sporten onder andere. Ook hier gelden uitzonderingen: je mag sporten buiten je eigen zone als er binnen de zone geen geschikte 'installatie' voor de sport bestaat. De Italiaanse regering had hierbij tennisvelden in het achterhoofd: niet alle gemeenten hebben die.

De Italianen zelf interpreteerden deze regel creatiever. Wat bijvoorbeeld met bergsport? Als in de eigen gemeente of stad geen berg als 'installatie' staat, mag je je dan verplaatsen om bergsport te beoefenen? Er volgde een stevig debat bij de afhaalkoffie en op de sociale media. Skiën kan weliswaar niet - de skiliften bleven dicht dit seizoen - maar zijn bergwandelen, lopen, klimmen met stijgijzers, mountainbiken, ski-alpinisme, langlaufen, sleetochten en excursies met sneeuwschoenen toegestaan? Mits je afstand houdt en er geen 'samenkomsten' zijn? En is een berg een 'installatie'?

Het debat liep zodanig uit de hand dat de regering tussenbeide moest komen. Op vraag van de Italiaanse Alpenclub CAI werd verduidelijkt dat verplaatsingen voor bergsporten toegestaan zijn, maar het moet wel gaan om sport: een uitstapje of wandeling is niet genoeg.

Maar hoe lang moet een wandeling of fietstocht zijn om van sport te kunnen spreken? En moet sprake zijn van een niveauverschil? Zo ja, hoe groot? Het levert boeiende discussies op en uiteraard heeft elke Italiaan er een persoonlijke mening over die meestal verschilt van die van de andere gesprekspartners.

Dan misschien maar gaan fietsen? Ook dan kan je je eigen zone uit, als je maar vertrekt en aankomt in je eigen domicilie. Maar mag je de fiets dan wel of niet in de auto laden om te vertrekken? Weer eindeloze discussies.

Waarschijnlijk wordt de knoop van bovenaf doorgehakt: volgens de voorspellingen wordt het een stormachtig Paasweekend. Voor de meesten zal de gita fuori porta letterlijk 'buiten de deur', op het balkon of in de binnenplaats zijn.