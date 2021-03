'In Nederland overheerst de bravoure'

Vlamingen lijken soms eerst over hun eigen schaduw heen te moeten vooraleer de ander te overtuigen. Nederlanders slaan die stap over.

Na meer dan 20 jaar in het 'verre' buitenland klonk het aanbod van AkzoNobel als een weg terug naar thuis: een traditierijke Nederlandse multinational, groot in verf en coatings, in het wereldse Amsterdam. En dat op slechts zo’n 200 kilometer van mijn geboortestad Gent.

Na vier jaar kan ik het beamen: Hollanders zijn direct in hun taalgebruik en gedrag. Al op dag één in Amsterdam vroeg mijn onderbuur me wat mijn salaris was. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar niet dus. Toen mijn dochter onlangs de loodgieter in huis liet voor een herstelling was zijn eerste vraag: 'Je hebt toch zeker een bakje koffie voor me en maak er maar een cappuccino van', nog voor ze een woord had kunnen zeggen.

Zakelijk biedt die directe houding dikwijls voordelen. Hier weet je waar je staat. Ze houden het graag simpel met korte lijntjes, waardoor het makkelijker is ergens aan tafel te komen. Tegelijk denken ze hier snel groots. Niet verwonderlijk dat dit relatief kleine land een schare succesvolle multinationals rijk is, van oude reuzen tot nieuwe uit de kluiten gegroeide techstart-ups.

Vlamingen lijken soms eerst over hun eigen schaduw heen te moeten vooraleer de ander te overtuigen. Nederlanders slaan die stap over. Hier overheerst de bravoure te geloven in succes en dat te bejubelen als iets slaagt, maar dan wel als een collectief succes. Als iemand zich te veel in de kijker speelt, komt snel de weerbots. Boven het maaiveld uitsteken wordt gezien als not done. Dus een delicaat evenwicht tussen blakend zelfvertrouwen en niet proberen op te vallen.

Als Vlaming tast je de situatie wat af vooraleer je een standpunt inneemt en zeker als je persoonlijke onderwerpen aansnijdt. En dan nog zijn we voorzichtig hoe we dingen zeggen. Na vier jaar hier heb ik nog steeds de gewoonte te zeggen: 'Misschien kan je volgende keer iets meer…' of 'Denk je dat dat echt een goed idee is?'. Ik bedoel natuurlijk: 'Volgende keer moet je…' en 'Helemaal niet doen'. Maar het is zo indirect dat een Nederlander dat echt niet oppikt.

Belgen praten dikwijls over hun eigen land zoals anderen over hun oude woonst: wat verontschuldigend over de mankementen, maar toch geïrriteerd als een bezoeker kritiek uit. Het valt me op dat Vlamingen met baanbrekende initiatieven die vaak voorstellen alsof die wel niet zo goed zullen zijn als wat in het buitenland gebeurt. Nederlanders hebben zelfkritiek, maar diep binnenin zien ze hun land als een gidsland. Ofwel: de Vlaming is verwonderd bij de overwinning, de Nederlander bij verlies, ook al zijn ze even getalenteerd.

Vlamingen zijn dan weer echte Bourgondiërs, die graag aan een rijke tafel hun individuele successen vieren, terwijl de succesvolle Nederlander na een pilsje-met-bitterbal naar huis gaat. À propos, over die bitterballen: ik zal nooit echt begrijpen waarom bij staande recepties die gloeiend hete kroketten worden geserveerd. Het draait steeds uit op een verbrande tong, tranende ogen en een totaal gestopte conversatie.

Amsterdam, zo dichtbij, maar toch zo ver. Zong Kris De Bruyne dat al niet?