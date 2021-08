Is het 'groene Singapore' wel zo groen?

Singapore mag er dan wel indrukwekkend groen uitzien, qua milieu heeft de stadstaat nog flink wat stappen te zetten.

Mijn eerste kennismaking met Singapore was de trip van de luchthaven naar het hotel, waarbij ik me nog goed herinner positief verrast te zijn door al het groen in de stad. Uiteraard had ik vooraf gelezen dat Singapore zich graag The Garden City noemt, maar de werkelijkheid overtrof werkelijk al mijn verwachtingen.

Elke vrije vierkante meter is voorzien van gras, de exotische bomen bieden verkoeling in de stad en de betonnen pilaren of muren zijn netjes beplant met klimplanten. Ook enkele wolkenkrabbers zoals het ParkRoyal, het Tree House of het Oasia-hotel zijn ingegroend met prachtige planten, waardoor ze 'vertical gardens' vormen. Bovendien is alles tiptop onderhouden waardoor je echt het gevoel hebt in een groot park rond te lopen.

In de stadstaat - met 5,5 miljoen inwoners, een wereldhaven en een oppervlakte die 3 keer kleiner is dan die van Vlaams-Brabant - is ongeveer een derde bedekt met groen. In het centrale deel van Singapore vind je nog primaire regenwouden.

Enkele weekends geleden bezocht ik Pulau Ubin, een van de grotere eilanden rond Singapore. Het grootste gedeelte is oorspronkelijke natuur met moerasrijke gebieden en vogels die elders in het land niet meer te zien zijn. Tot op heden worden nieuwe plantensoorten ontdekt. Het was een zaligheid om er rond te lopen: je waant je in een tropisch woud.

Enkel glas

Het land mag er dan wel groen uitzien, qua milieu hebben ze nog stappen te zetten. Maatregelen die in Vlaanderen ingeburgerd zijn, zijn dat in Singapore allerminst. De ramen hebben vaak enkel glas en de woningen zijn slecht geïsoleerd, ook bij nieuwbouw. Vreemd als je weet dat verkoelen veel meer energie vergt dan verwarmen. In het hele land zal je geen papiertje zien liggen op de openbare weg, maar het afval wordt amper gesorteerd. Elektrische wagens en laadpalen zie je haast niet, hoewel het ideaal is om hier elektrisch te rijden wegens de beperkte oppervlakte van het land. Bovendien krijg je bijna voor elk product een aparte plastic zak als je naar de supermarkt gaat.

Toch neemt men stappen in de goede richting. In Tenghal is er een 'Forest Town' in opbouw, een nieuw stadsdeel met vooruitstrevende energiebesparende maatregelen. De auto's zullen ondergronds rijden, de huizen gekoeld worden met een centraal energie-efficiënt koelingssysteem en het energieverbruik zal met artificiële intelligentie opgevolgd worden. Elke inwoner krijgt een applicatie op de smartphone om het verbruik nauwgezet op te volgen. Daarnaast heeft de premier enkele weken geleden het grootste drijvende zonnepanelenpark ter wereld geopend en worden dieselwagens tegen 2025 gebannen.

Het groen in ‘The Garden City’ evolueert mee. Singapore heeft de ambitie in 2030 een park te hebben op 10 minuten wandelen van elke woning. Daarbovenop gaat men 10 miljoen bomen planten op het eiland. Ik ben er vrij zeker van dat die doelstellingen behaald zullen worden. Een bepaald resultaat is een behaald resultaat. Ook dat is Singapore.