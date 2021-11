Mozambique laat zijn steenkool best in de grond zitten

Mozambique komt zelden in het Belgische nieuws. En als het dat toch doet, gaat het bijna uitsluitend over oorlog, hongersnood of corruptie. Maar in het land zelf zijn het vooral energie en klimaatverandering die de krantenkoppen halen. Het land heeft de sleutel van de klimaatcrisis voor een deel in eigen handen.

In Maputo, de Mozambikaanse hoofdstad, is het aangenaam vertoeven. Er heerst een gezellige drukte in de stad, met restaurants, kraampjes op elke straathoek en een leuke cultuurscene. Echter, slechts enkele kilometers buiten de stadsgrenzen verandert dat grootstedelijke gevoel onmiddellijk. Asfalt maakt plaats voor zand, hutten nemen de plaats in van flatgebouwen en de drukte voelt loom aan. Het is pas hier dat je beseft waarom Mozambique een van de meeste kwetsbare landen is voor de gevolgen van klimaatverandering. Een hevige storm vaagt een huis, een straat of een heel dorp eenvoudig weg.

4 miljoen door droogte getroffen mensen Alleen al in de periode 2016-2019 werden meer dan 4 miljoen mensen getroffen door stormen, droogte en overstromingen.

Uit statistieken spreekt de urgentie van actie tegen de klimaatverandering in Mozambique. Alleen al in de periode 2016-2019 werden meer dan 4 miljoen mensen getroffen door stormen, droogte en overstromingen. De schade door de Cycloon Idai, die het land in 2019 teisterde, wordt geschat op bijna de helft van de nationale begroting. Vrienden die in de stad Beira waren tijdens de stormen van 2019 zagen hoe de stad letterlijk een eiland werd. Het leven was er maanden verstoord en de heropbouw is er nog steeds bezig.

Dit staat in contrast met de grote reserves aan fossiele grondstoffen waarover het land beschikt. De jongste tien jaar is de ontginning van fossiele brandstoffen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de Mozambikaanse economie. In 2006 werden de eerste exploratievergunningen voor steenkoolontginning verleend en stilaan begon een reeks internationale gasbedrijven met het aanboren van aardgasreserves in het noorden van het land. In het centrum van Maputo werken mensen ofwel voor een bank, ofwel voor een ontwikkelingsorganisatie, ofwel in de fossiele-energiesector. De snelle expansie van grondstofextractie werd geprezen om haar potentieel om de Mozambikaanse economie radicaal te doen groeien. Maar nu zelfs de meest verstokte steenkoollanden klimaatbeloften maken, is het de vraag hoe lang die ontginning nog kan duren.

Een zwak institutioneel kader maakt het land tot een speelbal van buitenlandse economische belangen, met Europese bedrijven voorop.

Mozambique heeft als het ware de sleutel van haar eigen doos van Pandora in handen. Momenteel zet de overheid de strategische lijnen uit van haar klimaatbeleid. Economisch is het ontginnen van fossiele brandstoffen belangrijk. Dat wordt afkicken. Tegelijkertijd worden de gevolgen van klimaatverandering hier zo hard gevoeld dat niets doen echt geen optie is. Consistent beleid is, bijna op z’n Belgisch, een hele uitdaging. Een zwak institutioneel kader maakt het land tot een speelbal van buitenlandse economische belangen, met Europese bedrijven voorop. Bovendien wordt de overheid ondersteund door een hele resem ontwikkelingspartners die elk hun eigen klimaatagenda hebben. Met zoveel kapiteins op het schip is het moeilijk een rechte koers te varen.

Vanuit mijn woonkamer zie ik de schepen met steenkool de haven in Maputo uitvaren. Hopelijk kan dat snel anders. In een land met zo veel natuurlijke rijkdom is het potentieel voor duurzame productie immens. En wat vaststaat: als we de 1.5 gradendoelstelling van het akkoord van Parijs willen halen, moeten de Mozambikaanse steenkoolreserves in de grond blijven zitten.

Simon De Clercq is klimaatexpert bij de Mozambikaanse overheid, en werkt voor het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel. Hij schrijft deze column in eigen naam.