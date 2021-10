Ook Zwitserland krijgt vastgoedprijzen niet onder controle

Niet alleen Vlaanderen sleutelt aan de woonfiscaliteit, ook Zwitserland doet dat. De afschaffing van de fiscale aftrek van de hypotheekrentekosten ligt op tafel.

De snel stijgende vastgoedprijzen zijn een hot topic in de meeste Europese landen. Kijk naar Nederland en Duitsland. Overheden staan onder druk om maatregelen te nemen. De beslissing van de Vlaamse regering de registratierechten te verlagen van 6 naar 3 procent voor de eigen woning moet je in die context zien.

Wie de evolutie van de registratierechten heeft gevolgd en de situatie kent in Wallonië en Brussel - waar het oude 'Belgische' tarief van 12,5 procent nog wordt gehanteerd - weet echter nu al dat die aanpassing de betaalbaarheid van de woningen niet zal beïnvloeden en die snel in de verkoopprijs zal doorsijpelen. Wel kan ze op de korte termijn leiden tot een opstoot van de Brusselse stadsvlucht door (Vlaamse) middeninkomens.

Ook mijn thuishaven Zwitserland zoekt naar oplossingen om een bubbel te vermijden. De verplichte eigen inbreng is stelselmatig verhoogd: de bank kan nu maximaal 80 procent van de aankoopprijs financieren. Als de aankoopprijs hoger is dan de geschatte waarde, moet dat gedeelte zelf gefinancierd worden. Dat is best een hoge drempel, want de woningprijzen in Zwitserland zijn hoog.

Het deel van de lening dat twee derde van de aankoopprijs te boven gaat moet sneller worden afbetaald, op 15 jaar en zelfs op 10 jaar bij opbrengsteigendommen en bij sommige banken. Dat verhoogt de maandelijkse afbetalingssom en moet de prijsstijging afremmen. Die ingreep was nodig omdat op het basisbedrag van de lening - twee derde van de waarde - door de meeste gezinnen geen kapitaal wordt afgelost. Omdat er een genereuze fiscale aftrek is van de interestkosten is de interestloze lening voor dat gedeelte eerder de norm dan de uitzondering, in tegenstelling tot België waar een lange traditie heerst van volledige kapitaalaflossing op 20 of 25 jaar.

Structurele hervorming

Die maatregelen, die de aankoop van een eerste woning bemoeilijken, hebben een beperkte impact: de vastgoedprijzen in Zwitserland zijn minder snel gestegen dan in de meeste andere OESO-landen, maar de uitstaande hypothecaire schuld neemt toe - gemiddeld 223 procent van het jaarlijks gemiddeld inkomen tegenover 117 procent in België. De hoge prijzen zijn trouwens niet zonder gevolg: in Zwitserland is slechts 36 procent eigenaar van de woning, tegenover 72 procent in België. In mijn woonplaats Genève is zelfs minder dan een op de vijf eigenaar van de gezinswoning.

De Zwitserse overheid wil verder gaan en plant een structurelere hervorming van de woonfiscaliteit. Die leidt mogelijk tot de afschaffing van de fiscale aftrek van de hypotheekrentekosten. Zo hoopt de overheid kopers te stimuleren meer leningen met vaste kapitaalaflossingen op te nemen of ruimte te creëren voor een verstrakking van de eisen over de kapitaalaflossing.

Onzeker is of de hervorming er in Zwitserland komt voor gewijzigde marktomstandigheden leiden tot een - mogelijk meer bruuske - correctie van de markt. Enkel het normaliseren van het rentebeleid door de centrale banken en het versneld op de markt brengen van betaalbare, moderne en energiezuinige gezinswoningen kunnen leiden tot een structureler evenwicht. In afwachting zullen overheden overal in Europa onder druk blijven om te kiezen voor quick fixes.

