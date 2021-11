Ook in Spanje woedt verhit transferdebat, over water

Discussies over solidariteit tussen regio’s zijn er niet alleen in België. Ook in Spanje verhitten die de gemoederen. Niet (alleen) over geld, wel over water.

De top in Glasgow zette nogmaals de schijnwerpers op de gevolgen van de klimaatverandering. Stijgt de temperatuur nog verder, dan krijgen we meer hittegolven en periodes van droogte.

In Spanje, waar ik woon en werk, was het dit jaar al extreem warm met temperatuurrecords boven 47 graden en verwoestende bosbranden. Met angst werd en wordt dan gekeken naar de waterstanden in de stuwmeren. Midden oktober zaten die voor 39 procent vol, ver onder het gemiddelde van de voorbije tien jaar.

Maar niet alleen de algemene waterstand beroert de gemoederen in Spanje. Nog veel gevoeliger ligt de solidariteit tussen stroomgebieden. De discussie over de trasvase - de overheveling van water tussen rivierbekkens, meer bepaald die van de Tajo en de Segura - staat weer helemaal op scherp.

De wat, hoor ik u denken? Een korte les aardrijkskunde en geschiedenis zijn op hun plaats. Beeld u even een kaart van Spanje in. Centraal door het land vloeit de Tajo, of de Taag, de langste rivier van het Iberische schiereiland. Vanuit een bergketen in de regio Aragón boort die zich door het midden van Spanje om ruim 1.000 kilometer verder voorbij Lissabon in de Atlantische Oceaan uit te monden. Een stuk zuidelijker - door de provincies Jaén, Albacete, Murcia en Alicante - stroomt de Segura, een rivier die ongeveer zolang is als de Schelde.

Conflict

In 1932, tijdens de Tweede Republiek, bedacht de ingenieur Manuel Lorenzo Pardo (1881-1953) op vraag van het toenmalige regime een systeem om water van reservoirs in het centrum van Spanje over te hevelen naar een zijrivier van de Segura in het zuidoosten van het land. De trasvase was geboren. Op papier althans. Want het zou uiteindelijk tot 1967 – en de dictatuur van Francisco Franco - duren voor daadwerkelijk met de bouw van het ingenieuze aquaduct begonnen werd. Twaalf jaar later begon het water te stromen. Meteen was het startschot gegeven voor een schijnbaar eeuwigdurend conflict.

Water overhevelen van droog gebied naar een nog drogere streek kan niet anders dan kwaad bloed zetten.

Het probleem? Water overhevelen van droog gebied naar een nog drogere streek kan niet anders dan kwaad bloed zetten. De centraal gelegen regio Castilla-la-Mancha, met landbouw en toerisme als economische pijlers, wil haar water helemaal niet afstaan aan de ‘concullega’s’ van Alicante en Murcia.

De afstammelingen van Don Quichot geven het gevecht niet zomaar op. Vier decennia bekvechten is het resultaat. Aantijgingen over maffiapraktijken. Twitter-beelden met een dood schaap verzopen in de modder van een rivierbedding. Economische experts die waarschuwen dat tienduizenden jobs op het spel staan. Miljardenverliezen die niet te vermijden zijn als de overhevelingen worden stopgezet. Aan doembeelden geen gebrek.

Dat de trasvase de inwoners van de betrokken regio’s zo beroert, mag niet verbazen. De primaire land- en visbouw is in Spanje goed voor 35 miljard euro. Terwijl de Spaanse economie vorig jaar een oplawaai van 11 procent incasseerde, liet de landbouw een groei van 4,7 procent optekenen. De agrarische sector is met andere woorden een robbertje vechten meer dan waard.

Het heeft er alle schijn van dat transferdiscussies de gemoederen nog wel een tijdje zullen verhitten in Spanje. Net als in België trouwens.

Pieter Duerinckx is hoofd inkoop hernieuwbare-energieapparatuur bij de Spaanse energieleverancier Iberdrola in Madrid.