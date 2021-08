Op zoek naar creatieve ondernemerspassie? Dan moet u in Roemenië zijn

In West-Europa is er een grote blinde vlek aan de rechterzijde van de Europese kaart, alsof het ijzeren gordijn nooit is weggeweest. Maar onbekend is onbemind.

Zoals iedere morgen start ik de dag met het lezen van de krant(en), inclusief mijn vaste gewoontes zoals de belangrijkste stijgers en dalers op de beurs en… het weerbericht. Nog iedere dag stel ik tot mijn teleurstelling vast dat de Europese hoofdsteden opgelijst staan met de te verwachten temperaturen, maar Boekarest is nergens te bekennen in de lijst.

Als ik de andere topics in de krant lees of Europese statistieken, zowel op sociaal of economisch vlak, is er uiterst zelden iets terug te vinden over Roemenië, met uitzondering natuurlijk van moorden of andere misdaden door Roemenen die gretig opgepikt worden. Doch goed nieuws, zoals het feit dat Roemenië al geruime tijd en nu zelfs met stip de sterkste economische groeier van de EU is (plus 4,8 procent met prognoses voor 7,1 procent eind 2021) zijn kennelijk het vermelden niet waard.

Goed nieuws, zoals het feit dat Roemenië al geruime tijd en nu zelfs met stip de sterkste economische groeier van de EU is, zijn kennelijk het vermelden niet waard.

Ik kan enkel vaststellen dat bij zowel pers als bevolking in West-Europa er een grote blinde vlek is aan de rechterzijde van de Europese kaart, alsof het ijzeren gordijn nooit is weggeweest.

Columnrubriek 'De wereld is klein' In 'De wereld is klein' schrijven ondernemende Vlamingen vanuit het buitenland over wat hen beroert en boeit. Ontdek hun verhalen hier. Zelf in de pen kruipen? Contacteer ons.

Het feit alleen al dat ik na 15 jaar nog steeds met de glimlach het vliegtuig opstap naar Roemenië om mijn bedrijf te runnen, geeft al een eerste indicatie van het potentieel van het land. Nog veelbetekender is dat zowat alle belangrijke ITC-multinationals hier uitgebreide afdelingen hebben, aangetrokken door de goede werkethiek, de talenkennis en de hoge scholingsgraad van de jonge Roemeen.

Bij de buitenlandse CEO’s was het meestal 'onbekend is onbemind' tot ze een eerste voet op Roemeense bodem zetten en het potentieel voelden. Dat was bij mij niet anders. In 2006 ben ikzelf voor de eerste keer achter het spreekwoordelijke gordijn geglipt en via een klant in Roemenië beland. Ik had er net 5 jaar expatleven opzitten in exotische bestemmingen zoals Singapore, Dubai, Saudi-Arabië en Mauritius. In mijn geval was Roemenië dus relatief gezien 'dichter' bij huis en ook dichter bij de Westerse cultuur. Mijn perspectief lag dus anders dan de Vlaming die voor het eerst stappen over de grens zet.

In mijn eerste jaren Oost-Europa heb ik ook in Polen en Rusland gewerkt, en kon dus vergelijken en constateren dat er geen algemene noemer is voor Oost-Europa. De Slavische Polen danken hun economisch succes aan hun rationele aanpak, daarin verschillen ze dag en nacht van de Latijnse passie van de Roemenen.

De Roemenen zijn met hart en ziel betrokken bij hun project en continu creatief.

Dit was dan ook het eerste wat mij opviel bij mijn eerste project; de Roemenen zijn met hart en ziel betrokken bij hun project en continu creatief. Dat leidt soms wel eens tot frustraties gezien ze het wiel elke keer willen heruitvinden. Die creativiteit vertaalt zich in een ondernemerszin die aan de basis ligt van de sterke ICT-bedrijvigheid, niet in het minst onderschreven door de op wereldschaal succesvolle gaming industrie.

Ook al heeft de jongste generatie niet meer onder dictator Ceausescu geleefd, door familiale overdracht leeft het besef nog steeds bij de hele bevolking dat er creatief moet vooruitgedacht worden om de vrijheid te koesteren en van het leven te genieten. En om nooit terug te moeten keren naar de tijd dat het gordijn gesloten was.

De toekomst van Europa ligt in het oosten, het westen beseft het enkel nog niet (of wil het niet beseffen).