Pieter Jan De Nul: 'Leve de Argentijnse asado!'

In Argentinië wonen en werken is een kwestie van aanpassen, potentieel en uitdagingen zien en… genieten van een onovertroffen barbecue.

Waaraan denkt u als u Argentinië hoort? Ik wed aan Maradona en Messi, aan de tango allicht ook. Maar vergeet de watervallen, gletsjers, bergen, stranden, zoutvlakten en jungles niet. Alles is hier in dit buitengewoon prachtige land te vinden. Met dank aan de enorme geografische uitgestrektheid, symbolisch voor het potentieel van Argentinië.

Mijn 'Europees' gevoel voor afstanden heb ik danig moeten aanpassen. Rijd je drie uur door België, dan ben je in een ander land. Hier rijd je nog altijd door dezelfde provincie. Die uitgestrektheid bekijk ik door een positieve bril. De bijzonder lange kustlijn hier biedt ons baggerbedrijf heel wat opportuniteiten.

Ik woon hier nu 3,5 jaar en kan gerust zeggen dat dit land me zowel professioneel als persoonlijk al bijzondere ervaringen heeft bezorgd. Ondanks de vele verschillen voelde ik me snel thuis in de hoofdstad Buenos Aires, waar ik mijn tweejarige Argentijnse zoon zie opgroeien.

De uitgestrektheid van Argentinië bekijk ik door een positieve bril. De bijzonder lange kustlijn hier biedt ons baggerbedrijf heel wat opportuniteiten.

Het moet gezegd: Argentijnen zijn zeer hartelijk en hechten veel waarde aan familie en vrienden. In het bedrijfsleven is die sociale, informele houding ook merkbaar, ondervond ik al. Commerciële contacten komen hier snel tot stand en zijn via WhatsApp altijd beschikbaar.

Hoewel de coronapandemie ons allemaal in de greep had en heeft, voelde ik mij als Vlaming hier snel zeer verantwoordelijk om mijn meer dan 500 werknemers te beschermen, te zorgen voor elkaar én tegelijkertijd ook de continuïteit van de noodzakelijke activiteiten te waarborgen.

Iets wat ik bewonder aan Argentijnen is dat ze erg dynamisch en creatief zijn in het vinden van oplossingen. Een voorbeeld? Zelfs na jaren van historische droogtes gaat de landbouw, een enorm belangrijke sector in het land, vooruit door innovatieve ingrepen. We zijn trots om het agro-exportpotentieel te helpen valoriseren en exporteren. Dat doen we trouwens met schepen onder de nationale vlag hier, bemand door honderden Argentijnen die we opleiden in ons Belgische hoofdkantoor.

Flexibiliteit

Voor een bedrijfsleider is de sterke fluctuatie van de Argentijnse economie een constante uitdaging. Flexibiliteit, snel reageren, verschillende scenario’s met andere variabelen berekenen en samenwerken zijn hier de ordewoorden.

Wat het leven en werken hier een enorme boost geeft, is de traditie - of is het een ritueel? - van de Argentijnse barbecue of ‘asado’! Die is, samen met een fles malbec, de perfecte combinatie om van een ontmoeting tussen vrienden of collega's een gegarandeerd succes te maken. Ik vind deze Argentijnse gaucho-gewoonte zo leuk dat ik in mijn huis in België een grill heb geïnstalleerd. Ik heb de vaklui in België zelfs foto’s en toelichting opgestuurd om de Argentijnse ziel van de grill goed te begrijpen en hem perfect te bouwen!

Pieter Jan De Nul is country manager van de baggeraar Jan De Nul en Compañía Sudamericana de Dragados in Argentinië