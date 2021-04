Snufjes snuiven

Vertegenwoordiger van Flanders Investment & Trade in Los Angeles. Hij schrijft deze column in eigen naam.

Techsnufjes ontdekken lang voor ze elders ingang vinden, is een van de geneugten van wonen in Californië.

Waarom ik zo van Los Angeles hou? De oceaan, de palmbomen, de zonsondergangen, ze helpen een beetje, toegegeven. Maar wat L.A. zo fascinerend maakt, is de verrassing die er achter elke hoek loert. Soms een mooie, soms een vreselijke, soms een ontroerende. En soms een die plots de straat oversteekt als ik kom aangereden.

De wereld is klein In 'De wereld is klein' schrijven ondernemende Vlamingen vanuit het buitenland over wat hen beroert en boeit. Ontdek hun verhalen hier.

Gevaarlijk was het niet, ik was nog ver genoeg, maar schrikken deed ik wel, toen daar iets als een losgeslagen kinderwagen op Melrose Avenue de straat over hobbelde. Bij nader toezien een kinderwagen uit een rare tekenfilm. Ontsnapt uit een animatiestudio vlakbij? Nee, er zat een logo van Postmates op. Het had dus niks met kindjes te maken, maar met maaltijdbezorging. En er bleek geen begeleider achteraan te hollen. Het ding reed gewoon rond op zichzelf. Autonomous driving, van restaurant naar klant.

Het proefproject van Postmates is ondertussen een aparte spin-off geworden. De karretjes – ze heten Serve – halen bij een restaurant een bestelde maaltijd op en brengen die tot aan de deur van de bestemmeling, die dan een berichtje krijgt. Iets als 'Aan tafel!' beeld ik me in.

Dat soort snufjes kunnen snuiven, lang voor ze elders ingang vinden, is een van de geneugten van in Californië wonen.

Het ding reed gewoon rond op zichzelf. Autonomous driving, van restaurant naar klant.

Een zelfde nieuwspeelgoedgevoel heb ik in de Amazon Fresh-supermarkt als ik mijn Dash Cart langs de rekken rijd. Die kar scant elk item dat ik erin drop en weegt mijn verse groenten. Wat ik niet vind, vraag ik gewoon aan een van de Alexa’s die her en der zijn ingebouwd. En aan het eind bol ik naar buiten, zonder aanschuiven aan de kassa. De rekening is al gemaakt, het geld via de app van mijn bankkaart gehaald. En de pijn aan mijn portemonnee heb ik niet gevoeld.

Los Angeles was daarvoor de proeftuin. Niet Seattle, nochtans de thuisbasis waar topman Jeff Bezos en co. eerder de Amazon Go-shop testten. Amazon telt al elf slimme Fresh-supermarkten, het gros in en om L.A. De start was in 2020, in volle pandemie. Toen we plots allemaal onze aankopen aan huis lieten leveren en e-commerce een enorme groeischeut kreeg, vond de reus van de e-commerce het moment rijp om, tegendraads, een nieuw bakstenen concept in de markt te ploffen. Tot jolijt van al wie nu met een Dash Cart rijdt.

Santa Monica, in het zuidwesten van L.A, heeft onlangs de allereerste zero-emission zone in de VS in het leven geroepen.

Van rijden gesproken: Santa Monica, in het zuidwesten van L.A, heeft onlangs de allereerste zero-emission zone in de VS in het leven geroepen. Een vierkante mijl, waar 15.000 mensen wonen en 30.000 mensen werken, en met daarin ook de populaire Third Street-shoppingpromenade. De bedoeling is dat alle leveringen hier emissievrij gebeuren. Een verplichting is er niet, maar veel bedrijven scharen zich erachter. En bij de technologiebedrijven die de oplossingen aanreiken, zitten zowel start-ups als gevestigde namen, genre Nissan.

Het wordt een oefenruimte waarin technologieën en beleidsmaatregelen getest worden om de vervuiling door het verkeer te reduceren. Een schitterende zaak, in een regio die door zijn geografie de smog vaak niet weggeblazen krijgt.

En zo helpen de snufjes ons zuiverder lucht te laten snuiven.