(Valse) trage Zweden laten wereld poepje ruiken

Hoed je voor de Zweed: het is een valse trage. Achter een façade van Italiaans ‘parlare parlare’ schuilt een vermomde bolide die schijnbaar moeiteloos over hobbelige bosweggetjes scheurt en andere Europese landen – vingers in de neus - het nakijken geeft.

Wie mijn vorige Zweedse columns las, zal zich herinneren dat ik me graag vrolijk maak over de verheerlijking van de middelmatigheid en de schijnbaar eindeloze vergadercultuur. Maar denk even aan de schildpad en de haas. Tijd om een en ander in een juister snelheidsperspectief te zetten. Al was het maar om te voorkomen dat ik manu militari het land word uitgekieperd.

Welaan, vooruit met de geit. Ik bedoel: met de schildpad. Al dat gepraat lijkt initieel verlammend. Het kost bakken vol energie om je van de ene ‘fika’ naar de andere te slepen, en voortdurend te vergaderen over topics waarvan alleen een blinde niet ziet waar de uitkomst ligt. Maar die oersocialistische reflex van overleggen en gezamenlijk beslissen is veel minder inefficiënt dan je op het eerste gezicht zou denken.

Het is een beetje zoals het Franse ‘reculer pour mieux sauter’. Even tijd nemen, voet van de gaspedaal, schildpad spelen, langer dan de anderen nadenken… En dan plots: een hazensprong voorwaarts. Een gerijpte beslissing die disruptief is. Neem Volvo Cars. Ook daar wordt gefikad dat het een soms tenenkrullende lieve lust is. Maar dan komt er plots die straffe belofte: tegen 2030 zal de wagenmaker alleen nog elektrische auto’s bouwen. Het heeft er alle schijn naar dat de Zweden (akkoord, met wat Chinese hulp) veel andere Europese landen het nakijken zullen geven als het op elektrificatie van de automarkt aankomt.

De wereld is klein In 'De wereld is klein' schrijven ondernemende Vlamingen vanuit het buitenland over wat hen beroert en boeit. Ontdek hun verhalen hier. Zelf in de pen kruipen? Contacteer ons.

Die trage is dus een valse trage. Volgens de jongste Global Innovation Index (gepubliceerd door de World Intellectual Property Organisation) is Zweden het tweede meest innovatieve van alle rijke landen, na de Zwitsers. Een kleine rist voorbeelden: de verstelbare moersleutel (Johan Petter Johansson, 1892), havermelk (Universiteit Lund en Oatly, opgericht in 1994), het looprek (Aina Wifalk, 1980), maar evenzeer de pacemaker of de digitale dokter, het zijn allemaal Zweedse uitvindingen.

Traagheid is een gesublimeerde vorm van efficiëntie. En die efficiëntie leidt tot oplossingen die hun tijd vooruit zijn.

Toegegeven, het kost wat moeite om achter dat uiterlijke vernislaagje vol kaneelbollen en ingelegde haring te kijken en te merken dat die blauw-gele rakkers wel degelijk in staat zijn om de economische wereld een poepje te laten ruiken. En dat heeft veel met hun traagheid en rust te maken. Volgens consultants van Grant Thornton hebben de Zweedse managers het minst stress ter wereld. Traagheid is een gesublimeerde vorm van efficiëntie. En die efficiëntie leidt tot oplossingen die hun tijd vooruit zijn.

Dat merk ikzelf als ik met de overheid communiceer. Alle denkbare digitale loketten (zoals die van de sociale zekerheid en de belastingen) werken via je ‘persoonsnummer’, en inloggen doe je overal met je ‘bank-ID’ op je gsm. Werkt altijd en overal. Betalen doe je vrijwel altijd via de Swish-app op je mobiel (inclusief QR-codes op facturen). Maar evenzeer: overzichtelijke overheidscommunicatie, heldere taal, duidelijke boodschappen, snelle (nu ja) reacties en simpele, glasheldere financiën.

Dan blik ik terug op mijn vroegere thuisland. De Belgische haas lijkt plots een logge mogol te zijn, die amper uit zijn eigen complexe regeltjes, uitzonderingetjes, wettelijke bepalingetjes en voetnootjes raakt. Een kat die haar eigen jongeren niet meer herkent… Geef mij dan maar die koffieslurpende, praatzieke schildpad die er telkens opnieuw in slaagt de wereld op snelheid te pakken.

Zou ik nu in Zweden mogen blijven?